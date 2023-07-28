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الزمالك يتخطى الاتحاد المنستيري التونسي برباعية في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 07:05 مساء
الزمالك يتخطى الاتحاد المنستيري التونسي برباعية في البطولة العربية
زيزو يحتفل بهدفه في شباك الاتحاد المنستيري التونسي (حساب البطولة العربية على فيسبوك)
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حقق الزمالك المصري انطلاقة قوية لمسيرته في البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية»، بعدما تغلب في أولى مبارياته بالمجموعة الثالثة على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم الجمعة، باستاد مدينة الملك فهد الرياضية.

تفوق كامل للزمالك
جاءت المباراة في صالح الزمالك لعباً ونتيجة، وتمكن من بسط سيطرته على مجريات اللعب طوال زمن اللقاء، بفضل إمكانات لاعبيه المهارية والبدنية مقارنة مع منافسه التونسي الذي لم يستطع مجاراة لاعبي الزمالك ولم يتمكن من إيقاف مفاتيح لعب الفريق المصري.

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افتتح الزمالك أهدافه الأربعة في الدقيقة 27 عن طريق سيف الدين الجزيري، ثم أضاف حمد سيد «زيزو» الهدف الثاني في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني سجل سيد نيمار هدفين في الدقيقتين 56 و64.

بهذه النتيجة حصد الزمالك أول ثلاث نقاط له في البطولة العربية، بينما بقي الاتحاد المنستيري من دون أي نقاط، وسينتظر الفريقان نتيجة مباراة فريقي النصر والشباب السعوديين اللذين يلتقيان في وقت لاحق، مساء اليوم، من منافسات المجموعة ذاتها.

الزمالك يتخطى الاتحاد المنستيري التونسي برباعية في البطولة العربية
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