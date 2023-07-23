الزمالك يتوجه إلى السعودية للمشاركة في بطولة «كأس الملك سلمان للأندية»

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه فريق الزمالك المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية».

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره

ويسعى الزمالك إلى مصالحة جماهيره وتعويضها عن الموسم المحبط عن طريق التألق في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، على الرغم من صعوبة المنافسة.

وأخفق فريق الزمالك في الفوز بأي لقب بعد نتائجه المخيبة خلال الموسم المنصرم، إذ خرج من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وودع كأس مصر، وخسر كأس السوبر المحلي والدوري المصري الممتاز، بجانب الإخفاق في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتقام نهائيات بطولة كأس الملك سلمان للأندية في السعودية في الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل.

ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الثالثة القوية التي تضم النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، والشباب والاتحاد المنستيري التونسي.

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وأعلن الزمالك أنه بدأ أمس السبت، التدريبات بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو استعدادًا للسفر إلى السعودية، كما قرر النادي استدعاء اللاعبين المعارين بعد نهاية الموسم.

وانتظم في التدريب عدد من اللاعبين العائدين من الإعارة مثل صانع اللعب يوسف إبراهيم «أوباما»، والظهير الأيمن أحمد عيد، والظهير الأيسر أحمد زكي، ولاعب الوسط حمدي علاء، ومحمود علاء المدافع.

في المقابل، من المتوقع أن يغيب عمرو السيسي لاعب الوسط عن بداية مشوار الزمالك أمام الاتحاد المنستيري يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد تعرضه لكدمة في الكاحل خلال التدريبات.

كما يغيب أيضًا كل من: محمود شبانة، وعبدالله جمعة، وسامسون أكينيولا، لأسباب فنية، ومصطفى شلبي بسبب الإصابة.

وصول الأهلي طرابلس

وقد صلت بعثة فريق كرة القدم الأول في نادي الأهلي طرابلس، اليوم الأحد، مدينة أبها السعودية، للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس الملك سلمان للأندية»، التي ستنطلق بداية من السابع والعشرين من يوليو الجاري.

وينافس الأهلي طرابلس في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا فرق الهلال السعودي والوداد البيضاوي والسد القطري