هدفهم لاعب الجيش الملكي.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز ينتقل إلى المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من عدم انتهاء الموسم الكروي في مصر بعد، فإن الأندية المصرية الكبرى بدأت صراعها مبكرا من أجل تدعيم صفوفها بلاعبين جدد، استعدادا لما ينتظرها من منافسات خلال الموسم، سواء محليا أو أفريقيا.

ووفقا لتقارير إعلامية مغربية، اليوم الجمعة، فإن هناك رغبة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في الحصول على توقيع رضا سليم، جناح فريق الجيش الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صراع ثلاثي حول لاعب الجيش الملكي

وفقا لما ذكره موقع «هسبورت» المغربي، فإن الأهلي والزمالك وبيراميدز بدأت بالفعل التحرك من أجل الظفر بخدمات رضا سليم، الذي يعد أبرز اللاعبين في الموسم المنقضي من الدوري المغربي.

ويعتبر صاحب الـ23 عاما أحد العوامل المساعدة في تتويج فريق الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي بالموسم المنقضي، حيث سجّل هدفين في المباراة ضد اتحاد طنجة التي توج فيها فريقه بلقب الدوري، وصنع هدفا في مباراة انتهت بفوز الجيش الملكي 3-2.

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وشارك رضا سليم مع فريق الجيش الملكي خلال الموسم الماضي في 39 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 13 هدفا. كما كان له دور في صناعة الأهداف، حيث أسهم في صناعة 14 هدفا.

وصعد رضا سليم إلى الفريق الأول بصفوف الجيش الملكي منذ 2019، بعدما لعب في مختلف الفئات السنية للنادي، ليشارك في 115 مباراة، مسجلا 32 هدفا، وصانعا 26 هدفا لآخرين.

ووفقا لموقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في إحصاءات اللاعبين وقيمتهم السوقية، فإن قيمة لاعب الجيش الملكي تقدر حاليا بمليوني دولار تقريبا، بعدما ارتفعت قيمته في يوليو الماضي، نظرا لعدد مشاركاته مع فريقهـ إلى جانب دوره في تسجيل الأهداف.