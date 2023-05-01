اتحاد العاصمة الجزائري يقصي الجيش الملكي وينهي الهيمنة المغربية في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مغامرة نادي الجيش الملكي المغربي في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» على الرغم من فوزه على نادي اتحاد العاصمة الجزائري (3-2) الأحد على ملعب «مولاي عبد الله» في الرباط، ليتأهل النادي الجزائري إلى الدور نصف النهائي للبطولة التي شهدت سيطرة الأندية المغربية في السنوات الأخيرة، إذ كان ناديا نهضة بركان والرجاء الرياضي قد تُوجا باللقب في النسخ الثلاث الماضية بواقع اثنين للأول (2020 و2022) وواحد للثاني (2021).

- هل ينهي اتحاد العاصمة الجزائري الهيمنة المغربية في «الكونفدرالية»؟

وبهذا، يضرب اتحاد العاصمة موعدًا في نصف النهائي مع آسيك ميموزا العاجي، وقد رمى الفريق المغربي بكل ثقله في بداية اللقاء باحثًا عن تدارك نتيجة الذهاب، وهاجم مرمى الحارس الجزائري أسامة بنبوت، بعدما سدد أحمد حمودان كرة بالعرض حولها المدافع أسامة شيتة بالخطأ في شباك فريقه، لكن لم تدم فرحة أبناء العاصمة المغربية طويلًا، فبعد أربع دقائق فقط أدرك السعدي الرضواني التعادل للضيوف.

الفريق العسكري المغربي شدد ضغطه في النصف الثاني من المباراة، مجبرًا مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بنشيخة على إحداث تغيير دفاعي بإشراك مصطفى بوشينة، وأثمر ضغط المغاربة عن هدف التقدم، وحاصر لاعبو الجيش منطقة اتحاد العاصمة بشكل كامل وأثمر الضغط عن احتساب الحكم المصري محمد معروف ركلة جزاء إثر خطأ على حمزة إيكمان، انبرى لها محمد حريمات وسجلها مانحًا فريقه التقدم.