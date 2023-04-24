هل ينهي اتحاد العاصمة الجزائري الهيمنة المغربية في «الكونفدرالية»؟

القاهرة - بوابة الوسط

حقق اتحاد العاصمة الجزائري، الأحد، انتصارا مهما على حساب ضيفه الجيش الملكي المغربي، إذ فاز عليه بهدفين نظيفين في مقابلة الذهاب من مسابقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، وتنتظر الفريق الجزائري مهمة صعبة للغاية في عاصمة المملكة يوم 30 أبريل في مباراة الإياب، التي سيسعى خلالها الفريق المغربي إلى تكريس هيمنة أندية بلاده على هذه المسابقة.

واستقبل اتحاد العاصمة الجيش الملكي على أرضية ملعب «5 جويلية» فيما كانت بداية المقابلة لصالح الأخير، الذي ضغط في الدقائق الأولى للقاء، محاولا مباغتة حارس الفريق الجزائري عبر حمزة إيكمان الذي كانت تسديدته جانبية، رد عليها لاعب اتحاد العاصمة أيمن محيوص بتسديدة بجانب القائم الأيمن، لكن ضغط الجيش الملكي لم يستمر طويلا، وعاد اتحاد العاصمة ليتحكم في مجريات اللقاء تدريجيا بينما تراجع الفريق العسكري إلى الخلف، حسب «فرانس برس».

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وفي حال تأهل اتحاد العاصمة، سيكون أبناء بن شيخة قد تمكنوا من وضع حد للهيمنة المغربية على هذه المسابقة، فيما يحاول الفريق الرباطي تدارك الموقف والتقدم نحو إحراز اللقب الرابع تواليا للأندية المغربية في كأس الاتحاد الأفريقي، والثاني في تاريخه بعد 2005.

ويمر متزعم الدوري المغربي بمرحلة صعبة بعد توالي نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة. لكن ذلك لا ينقص من قيمة هذا الفريق العريق الذي يمتلك رصيدا مهما من الألقاب سواء مغربيا أو أفريقيا، وبإمكانه أن يقلب النتيجة في مقابلة الإياب وينتزع تأشيرة المربع الذهبي.