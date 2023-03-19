الأخضر يستقبل مارومو غالانتس الجنوب أفريقي لتحسين الصورة في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستقبل فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر نظيره مارومو غالانتس بطل جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة بدلا من الثالثة على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة «الكونفدرالية».

- الأخضر يستقبل مارومو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»

ووافق الأخضر ومندوب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على طلب الفريق الجنوب أفريقي أثناء طيرانه في الجو على طلب التأجيل أربع ساعات لحين الوصول في تمام الساعة الثالثة، على أن يتجه مباشرة من المطار إلى ملعب المباراة.

يتذيل ممثل ليبيا المجموعة برصيد نقطتين، لتتقلص فرصه وحظوظه، بينما تعني المواجهة الكثير بالنسبة لمارومو كونه متصدرا المجموعة برصيد تسع نقاط، وفوزه أو تعادله يضمن له التأهل، ويأتي ترتيب المجموعة، مارومو غالانتس تسع نقاط، واتحاد العاصمة الجزائري سبع نقاط، وسانت لوبوبو أربع نقاط، والأخضر نقطتان.

يقود اللقاء طاقم تحكيم صومالي بإدارة الحكم عمر عبدالقادر أرتان، ويسعى الأخضر لتحسين مركزه بعد أن حصد نقطتين بالتعادل بهدف أمام فريق لوبوبو الكونغولي، ضمن الجولة الرابعة، على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، في أول مباراة للجهاز الفني الجديد، بقيادة المدرب المصري عبدالحميد بسيوني، ومن قبل تعادل أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

خسر الأخضر في الجولة الأولى أمام مارومو غالانتس، بطل جنوب أفريقيا، وتعادل في الثانية أمام اتحاد الجزائر، بينما خسر أمام فريق لوبوبو الكونغولي ذهابا، وتعادل إيابا بعد أن كان الفريق الكونغولي دون نقاط، قبل أن يحسّن مركزه على حساب الأخضر ويقتنص منه أربع نقاط. لينهي الأخضر أول أربع مواجهات بنقطتين، وسط ترقب لآخر مواجهتين في إياب دور المجموعات.