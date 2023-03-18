الأخضر يستقبل مارومو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر نظيره مارومو غالانتس بطل جنوب أفريقيا، الأحد المقبل، على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة «الكونفدرالية»، والتي يتذيلها ممثل ليبيا برصيد نقطتين، لتتقلص فرص وحظوظ الأخضر، ممثل الكرة الليبية الوحيد في أفريقيا على صعيد الأندية في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل في المجموعات ببطولة «الكونفدرالية»، بينما تعني المواجهة الكثير بالنسبة لمارومو كونه متصدراً للمجموعة برصيد تسع نقاط وفوزه أو تعادله يضمن له التأهل.

- التشكيلة الرسمية.. مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»

- ملعب بنينا جاهز لاحتضان مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»

يأتي هذا بعد أن خسر الأخضر نقطتين جديدتين بالتعادل بهدف أمام فريق لوبوبو الكونغولي، ضمن الجولة الرابعة، على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، في أول مباراة للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب المصري عبد الحميد بسيوني، لينهي الأخضر أول أربع مواجهات بنقطتين، وسط ترقب لآخر مواجهتين في إياب دور المجموعات، لتحديد موقفه من التأهل أو عدمه، وسط صعوبات كبيرة، بعد أن خسر خلال اللقاء أمام لوبوبو الذي أقيم على أرضية ملعب ليفي مواناواسا في دولة زامبيا، مضيف المباراة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بـ«الكونفدرالية»، ليبقى الأخضر بنقطتين في المجموعة الأولى، وكان يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مارومو غالانتس، بطل جنوب أفريقيا، وتعادله في الثانية أمام اتحاد الجزائر، بينما خسر أمام فريق لوبوبو الكونغولي ذهاباً، وتعادل إياباً بعد أن كان الفريق الكونغولي دون نقاط، قبل أن يحسّن مركزه على حساب الأخضر ويقتنص منه أربع نقاط.

بسيوني خلفاً للتونسي سمير شمام

وأقالت إدارة نادي الأخضر مدرب الفريق التونسي سمير شمام والطاقم المصاحب له الإداري والفني مع قبول استقالة مدير الكرة بالنادي حمدي الدعوب على خلفية النتائج غير المُرضية للفريق في الآونة الأخيرة، ليتولى المدرب المصري عبدالحميد بسيوني والطاقم المصاحب له المهام، ويضم الجهاز المعاون لبسيوني أحمد صالح نجم الزمالك الأسبق كمدرب عام ومعتز إينو نجم الأهلي المصري الأسبق في منصب المدرب المساعد، وكتب عبدالحميد بسيوني على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»، قائلاً: «تحدٍ جديد مع نادٍ كبير يلعب في الكونفدرالية الأفريقية، لنهاية الموسم الجاري». وأضاف: «خطوة جديدة مع نادي الأخضر الليبي متمنياً من الله التوفيق والنجاح».

ويترقب الأخضر في «الكونفدرالية» مواجهتين في إياب دور المجموعات أمام مارومو غالانتس، بطل جنوب أفريقيا، على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، في الجولة الخامسة، وختاماً أمام اتحاد الجزائر في الجولة السادسة خارج الأرض، وحاول فريق الأخضر تدارك أخطاء الجولة الأولى في بطولة «الكونفدرالية»، بعد أن خسر ضربة بداية دور المجموعات أمام مضيفه الجنوب أفريقي مارومو غالانتس برباعية مقابل هدف، على ملعب «دوبسونفيل ستاديوم»، إلا أن النتائج المتواضعة تواصلت وتعثر في الدوري الليبي وكذلك المشاركة الأفريقية المخيبة للآمال بـ«الكونفدرالية».

مشوار قاري لأول مرة في دور المجموعات

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها فريق الأخضر بممثلين عن الكرة في جنوب أفريقيا والجزائر والكونغو في ثالث مغامرة أفريقية في تاريخ النادي الليبي، بعد أن سجل ظهوره الأفريقي لأول مرة العام 2006، وغادر المنافسة من الدور الأول أمام فريق حرس الحدود المصري، ثم جدد ظهوره الأفريقي الثاني العام 2008، وبعد أن نجح للمرة الأولى في التأهل للدور الثاني عقب إقصائه فريق يانغ أفريكانز التنزاني خرج من سباق المنافسة في الدور الثاني أمام حرس الحدود المصري أيضًا، وكان فريق الأخضر في طريق بلوغه وتأهله التاريخي لأول مرة بدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية هذا الموسم، حيث نجح في إقصاء فريق أهلي الخرطوم السوداني من الدور التمهيدي، ثم أزاح فريق عزام التنزاني من الدور الثاني ليطيح فريق بلاتو يونايتد النيجيري، بعد «ريمونتادا» تاريخية جعلت الفريق يعبر لمجموعات «الكونفدرالية».

أربع مجموعات في منافسات «الكونفدرالية»

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية عن وقوع نادي الأخضر الليبي في المجموعة الأولى بجانب أندية سان إلوا لوبوبو ومارومو واتحاد العاصمة، وجاءت قرعة الكونفدرالية الأفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: الأخضر الليبي - سان إلوا لوبوبو الكونغولي - مارومو غالانتس الجنوب أفريقي - اتحاد العاصمة الجزائري.

المجموعة الثانية: موتيما بيمبي الكونغولي - ريفرز يونايتد النيجيري - ديابل نوار الكونغولي - أسيك ميموزا العاجي.

المجموعة الثالثة: الجيش الملكي المغربي - فيوتشر المصري - أسكو كارا التوغولي- بيراميدز المصري.

المجموعة الرابعة: ريال باماكو المالي - يانج أفريكانز التنزاني - الاتحاد المنستيري التونسي - مازيمبي الكونغولي.