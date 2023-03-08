التشكيلة الرسمية.. مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب الجديد لفريق الأخضر عبدالحميد بسيوني تشكيلة ناديه لمواجهة اليوم أمام سانت لوبوبو الكونغولي، ضمن دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية، وستنطلق المباراة في السادسة مساء.

وإليكم كامل التشكيل:

حراسة المرمى: راضوان توفيق.

خط الدفاع: حسن عباس – ميدي البرعصي – وجدي سعيد – أنس الورفلي.

خط الوسط: الكيستا – إيسيان – طارق السعيطي.

خط الهجوم: أري بابل – أسامة بوجليدة – رتشموند بواكي.

- ملعب بنينا جاهز لاحتضان مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»

- الأخضر يخوض مع بسيوني تجربة جديدة في «الكونفدرالية» أمام لوبوبو الكونغولي

كما أعلن فريق لوبوبو الكونغولي تشيكلته التي ستخوض اللقاء، والتي يأمل بها تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأخضر المتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف مورو.

خط الدفاع: سيفو نغونغو – إيسيفو بوراهانا – إيكويو إيمبي – إساكا بوكا.

خط الوسط: ميش ميكا – كابانغو – ماسيني ديمبو - جونيور أوبيانج – إيمانويل لوبوتا.

خط الهجوم: مالانغا مواكو.

التشكيلة الرسمية لفريق الأخضر لمواجهة سانت لوبوبو في الكونفدرالية، 8 مارس 2023. (صفحة الأخضر بفيسبوك)