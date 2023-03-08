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التشكيلة الرسمية.. مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 05:11 مساء
التشكيلة الرسمية.. مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»
لاعبو الأخضر في ملعب شهداء بنينا قبل مواجهة سانت لوبوبو الكونغولي بالكونفدرالية، 8 مارس 2023. (الإنترنت)
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أعلن المدرب الجديد لفريق الأخضر عبدالحميد بسيوني تشكيلة ناديه لمواجهة اليوم أمام سانت لوبوبو الكونغولي، ضمن دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية، وستنطلق المباراة في السادسة مساء.

وإليكم كامل التشكيل:
حراسة المرمى: راضوان توفيق.
خط الدفاع: حسن عباس – ميدي البرعصي – وجدي سعيد – أنس الورفلي.
خط الوسط: الكيستا – إيسيان – طارق السعيطي.
خط الهجوم: أري بابل – أسامة بوجليدة – رتشموند بواكي.

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كما أعلن فريق لوبوبو الكونغولي تشيكلته التي ستخوض اللقاء، والتي يأمل بها تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأخضر المتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

وجاءت التشكيلة كالتالي:
حراسة المرمى: يوسف مورو.
خط الدفاع: سيفو نغونغو – إيسيفو بوراهانا – إيكويو إيمبي – إساكا بوكا.
خط الوسط: ميش ميكا – كابانغو – ماسيني ديمبو - جونيور أوبيانج – إيمانويل لوبوتا.
خط الهجوم: مالانغا مواكو.

التشكيلة الرسمية لفريق الأخضر لمواجهة سانت لوبوبو في الكونفدرالية، 8 مارس 2023. (صفحة الأخضر بفيسبوك)
التشكيلة الرسمية لفريق الأخضر لمواجهة سانت لوبوبو في الكونفدرالية، 8 مارس 2023. (صفحة الأخضر بفيسبوك)
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