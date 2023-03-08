ملعب بنينا جاهز لاحتضان مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد ملعب شهداء بنينا لاستقبال لقاء «الفرصة الأخيرة» بين الأخضر وسانت لوبوبو الكونغولي، ضمن دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، الذي ينطلق في السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

وتعرض الأخضر للهزيمة في المواجهة الأولى أمام الفريق الكونغولي بهدف نظيف خارج الأرض، ويأمل الأخضر في تسجيل عودة قوية في دور المجموعات بحصده ثلاث نقاط اليوم على ملعبه ووسط جماهيره.

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وأقال الأخضر مدرب الفريق سمير شمام، وعيَّن المصري عبدالحميد بسيوني لقيادة الفريق فنيًا في الفترة المقبلة، في محاولة لتصحيح المسار.

أول فوز لتصحيح المسار

ويأمل ممثل مدينة البيضاء في تسجيل أول فوز له في دور المجموعات، وإحياء آماله في المنافسة، إذ يحتل المركز الأخير في مجموعته.

ملعب شهداء بنينا قبل مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو بالكونفدرالية، 8 مارس 2023. (الإنترنت)

ملعب شهداء بنينا قبل مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو بالكونفدرالية، 8 مارس 2023. (الإنترنت)

ملعب شهداء بنينا قبل مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو بالكونفدرالية، 8 مارس 2023. (الإنترنت)