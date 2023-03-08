الأخضر يخوض مع بسيوني تجربة جديدة في «الكونفدرالية» أمام لوبوبو الكونغولي.. الليلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا، فريق الأخضر لكرة القدم بفريق سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي ضمن رابع مباريات دور المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، على ملعب شهداء بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

يخوض الأخضر اللقاء تحت قيادة المدرب المصري الجديد عبدالحميد بسيوني، بعد إقالة المدرب التونسي سمير شمام، وتعد هذه هي أول مباراة رسمية لبسيوني مع الفريق بشكل رسمي، بعد أن استلم المهام منذ أيام.

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فريق الأخضر يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد تعثره في مرحلة الذهاب حيث لم يحقق أي فوز من ثلاثة مباريات، واكتفى بنقطة وحيدة من تعادل وخسارة مباراتين.

مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في زامبيا انتهت بتفوق الفريق الكونغولي بنتيجة هدف دون رد.

يبقى الأخضر بالنقطة الوحيدة في المجموعة الأولى، وكان يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مارومو غالانتس، بطل جنوب أفريقيا، وتعادله في الثانية أمام اتحاد الجزائر، بينما خسر فريق لوبوبو الكونغولي الجولتين ليصبح دون نقاط، قبل أن يحسن مركزه على حساب الأخضر ويقتنص أول ثلاث نقاط.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين طاقم تحكيم من كوت ديفوار بقيادة الحكم جون فيليب باتريك لإدارة مباراة الأخضر وضيفه لوبوبو الكونغولي على ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الرابعة في «الكونفدرالية».