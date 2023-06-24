الجيش الملكي يحصد الدوري المغربي للمرة الـ13 بسيناريو مثير

القاهرة - بوابة الوسط

حسم الجيش الملكي لقب الدوري المغربي لصالحه، للمرة 13 في تاريخه، والأولى منذ موسم 2007-2008، بعد فوزه الصعب على مضيفه اتحاد طنجة 3-2، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من المسابقة، ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة واحدة عن الوداد صاحب المركز الثاني.

وأقدم الجيش الملكي على تغيير المدرب والطاقم الفني قبل خمس جولات من نهاية دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، رغم أنه كان يتصدر المسابقة حينها، وتوج باللقب لأول مرة منذ 2008.

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وبعد سلسلة من العروض المتوسطة، والخروج من تصفيات البطولة العربية للأندية، ومن قبلها من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكأس العرش، لم يكن أمام الجيش الملكي سوى لقب الدوري المحلي.

ورغم تصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن الوداد البطل السابق، أقيل المدرب الفرنسي فرناندو دا كروز. وقرر الجيش الملكي تعيين الحسين عموتة مشرفاً عاماً في ظل عدم إمكانية أن يكون المدرب بسبب قاعدة تمنع تولي أي مدرب مسؤولية فريقين من نفس الدرجة في نفس الموسم، وهو نفس ما انطبق على مساعده مصطفى الخلفي. ودفع ذلك لتعيين عزيز الصمدي في منصب المدرب.

الجيش الملكي يحرز لقب الدوري المغربي للمرة 13. (إنترنت)