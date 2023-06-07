مشجعو الزمالك يطالبون باستعادة طارق حامد بعد تعاقد الاتحاد مع كانتي

القاهرة - بوابة الوسط

فور انتشار أخبار توقيع نادي اتحاد جدة السعودي عقداً مع النجم الفرنسي نغولو كانتي، لينضم إلى صفوفه اعتباراً من الموسم المقبل، ترددت أصداء هذه الصفقة في مكان غير متوقع بالمرة، حيث طالبت جماهير نادي الزمالك ناديها بالعمل على استعادة طارق حامد من نادي الاتحاد.

ويلعب نغولو كانتي في وسط الملعب وهو يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به المصري طارق حامد لاعب الاتحاد، ويملك كلاهما قدرات عالية في مركز لاعب المحور ويجيدان إفساد هجمات المنافسين، مما يجعل من تواجدهما معاً في نادي اتحاد جدة أمراً غير ذي جدوى بالنسبة للنادي السعودي.

وقالت قناة «الإخبارية» السعودية على موقع «تويتر» اليوم: «بعد اتمام صفقة بنزيما.. الاتحاد يُتمم إجراءات ضم الفرنسي نغولو كانتي قادماً من تشيلسي الإنجليزي لموسمين، مع خيار التجديد لموسم ثالث إضافي».

- مقابل 100 مليون يورو.. اتحاد جدة السعودي يتعاقد مع نغولو كانتي

- بعد العودة للملاعب.. تشيلسي يغري كانتي بعرض جديد

وتتضمن تفاصيل العرض المقدم من الاتحاد لضم كانتي حصوله على مئة مليون يورو، شاملة حقوق الصور والصفقات التجارية، ومحفظة استثمارية إبداعية.



مطالب الزملكاوية

وقد اهتمت جماهير نادي الزمالك المصري بأنباء انضمام كانتي إلى بطل الدوري السعودي، خاصة في ظل تردد أن هناك نية لدى إدارة الاتحاد للاستغناء عن طارق حامد، لإفساح مكان للاعب أجنبي جديد بقائمة الفريق.

وتصدر اسم طارق حامد (34 عاماً)، قائمة اهتمامات رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب مطالبة جمهور الزمالك بعودته إلى الفريق في الموسم المقبل، في حال رحل عن الاتحاد، فيما بدأ مشجعو الدوري السعودي في عقد المقارنات بينه وبين كانتي.



تصريح مثير للجدل

وأثار لاعب الوسط المصري الجدل قبل أسابيع حين أدلى بتصريحات إعلامية، وجه فيها رسالة إلى الأشخاص الذين انتقدوا إدارة نادي الاتحاد بسبب قرار التعاقد معه، قائلاً إن البعض يفضلون اللاعبين أصحاب الأسماء الأجنبية، وإن الأمر كان ليختلف لو كان اسمه حميدتش وليس طارق حامد.

وانضم طارق حامد إلى صفوف الاتحاد في صيف 2022، بشكل مجاني عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك، وساعد فريقه على الفوز بثنائية الدوري والكأس في موسمه الأول بالدوري السعودي.

