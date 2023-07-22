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تألق المنتخبات المرشحة في كأس العالم للسيدات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 07:06 مساء
تألق المنتخبات المرشحة في كأس العالم للسيدات
مباراة منتخب أمريكا للسيدات أمام فيتنام (تويتر)
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شهد اليومان الأول والثاني من منافسات بطولة كأس العالم للسيدات 2023، تألق المنتخبات المرشحة للفوز باللقب بعدما تخطت بنجاح عقبة المباريات الأولى لها بالبطولة.

فوز كاسح للمنتخب الأميركي
استهل المنتخب الأميركي رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس العالم للسيدات 2023 بنجاح، من خلال الفوز على نظيره الفيتنامي 3-0 اليوم السبت، في المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا.

كما حققت منتخبات اليابان وإنجلترا والدنمارك الفوز في بداية مسيرتها ببطولة كأس العالم للسيدات، التي تستمر حتى العشرين من شهر أغسطس المقبل.
وسجلت اللاعبة الشابة صوفيا سميث (22 عاماً) هدفين في الشوط الأول وصنعت هدفاً لزميلتها ليندساي هوران في الشوط الثاني، لتقود المنتخب الأميركي إلى الفوز الثمين في بداية مسيرته بالنسخة التاسعة من كأس العالم للسيدات.

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وفي المجموعة الرابعة، تقاسم المنتخبان الإنجليزي والدنماركي صدارة المجموعة بفوز الأول على منتخب هايتي 1-0 والثاني على نظيره الصيني بالنتيجة نفسها اليوم.

كما حقق المنتخب الياباني أكبر انتصار في مباريات كأس العالم للسيدات الحالية حتى الآن بالفوز على نظيره الزامبي 5-0 ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تصدّرها منتخب اليابان بفارق الأهداف أمام منتخب إسبانيا، الذي استهل مسيرته في البطولة بالفوز 3-0 على نظيره الكوستاريكي أمس الجمعة.

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