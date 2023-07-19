بيع 1.34 مليون تذكرة لكأس عالم للسيدات السيدات

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الأمينة العامة للاتحاد الدولي، فاطمة سامورا، أنه جرى بيع 1.34 مليون تذكرة حتى الآن لمباريات بطولة كأس العالم للسيدات التي ستقام في نيوزيلندا وأستراليا اعتبارًا من غد وحتى يوم 20 أغسطس.

إنفانتينو يطالب الجماهير بالحضور

من جانبه، دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، مشجعي كرة القدم في نيوزيلندا إلى اغتنام الفرصة وحضور مباريات بطولة كأس العالم للسيدات.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده في مدينة أوكلاند: «رسالتي الوحيدة التي أريد أن أنقلها هنا هي أن تغتنموا الفرصة، وتفخروا بما تمكنتم من تحقيقه هنا في نيوزيلندا وأستراليا».

وأكد أن النيوزيلنديين وكذلك الأستراليين يجب أن يكونوا فخورين باستضافة كأس العالم للسيدات التي تعد أكبر حدث يجري تنظيمه في البلاد على الإطلاق، وليس على المستوى الرياضي فحسب.

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وأضاف إنفانتينو إن العالم بأسره يشاهد بطولة كأس العالم للسيدات وهو أمر يدعو إلى الفخر.

وخلال الأسابيع الأخيرة كان هناك بعض القلق بشأن وتيرة مبيعات تذاكر كأس العالم للسيدات في نيوزيلندا، المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية بين منتخبها والنرويج اليوم، وبعدها بساعات ستقام مواجهة بين منتخبي أستراليا وأيرلندا على ملعب أستراليا في سيدني.