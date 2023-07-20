كأس العالم للسيدات 2023.. بطولة مؤثرة في ظل تحول تاريخي للمسابقات النسوية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت بطولة كأس العالم للسيدات التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا، اليوم الخميس، بفوزين بالغي الصعوبة لأصحاب الأرض، حيث واجهت نيوزيلندا النرويج، بينما لعبت أستراليا مع أيرلندا.

الأرض تلعب مع أصحابها في ضربة البداية

في المباراة الأولى تغلب المنتخب النيوزيلندي على نظيره النرويجي بهدف دون رد أحرزته هانا ويلكنسون في الدقيقة 48، أما في المباراة فقد فاز المنتخب الأسترالي على منتخب أيرلندا بهدف للاشيء أحرزته ستيفاني كاتلي في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

تطور كبير لكرة القدم النسائية

تعد بطولة كأس العالم للسيدات هذا العام فريدة من نوعها نظرا لأنها أول مونديال يقام في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، كما أنها تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 منتخبا وبتنظيم مشترك بين دولتين وهو ما لم يحدث من قبل، وفق «فرانس24».

وتشهد كرة القدم النسائية خلال الفترة الحالية تحولا تاريخيا في ظل تزايد مطرد للاتجاه الاحترافي حول العالم، فيما تطالب اللاعبات أنفسهن بالعدالة والمساواة بين مسابقاتهن ونظيراتها لدى الرجال.

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وبالمقارنة بين حال مسابقات كرة القدم النسائية لدى انطلاق أول بطولة كأس عالم للسيدات عام 1991 التي شارك فيها 12 منتخبا فقط والبطولة التي تقام العام الحالي، فإنه لا يمكن إنكار أن هناك تزايدا ملحوظا في الاهتمام بالمسابقات الكروية النسائية، وهذا الاهتمام انعكس في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال النسوي إلى 24 ثم إلى 32 منتخبا في مونديال 2023.

مضاعفة الجوائز المالية

من جانبه، تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمساعدة على تطور الكرة النسائية من خلال وضعها في بؤرة الاهتمام، والأهم أنه قام بمضاعفة قيمة الجوائز المالية ثلاث مرات مقارنة بالجوائز المقدمة عام 2019، بجانب ارتفاع المبلغ الإجمالي الذي تحصل عليه الأندية نظير مشاركة لاعبتها في بطولة كأس العالم من خمسين مليون دولار في مونديال 2019 إلى 152 مليون دولار.

كل هذه العوامل دفعت رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو إلى التأكيد على أن كأس العالم للسيدات 2023 ستكون بطولة فريدة ومؤثرة بامتياز، متوقعا مشاهدة مباريات استثنائية.

غير أن الكلام الدبلوماسي لرئيس «الفيفا» لا يلغي حقيقة أن كأس العالم للسيدات يأتي هذا العام على وقع تطور تاريخي في الكرة النسائية، لا سيما في ارتفاع منسوب الاحتراف في كل بقع العالم، وسط دعوات اللاعبات لإنصافهن واعتماد معايير المساواة مع الرجال.

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