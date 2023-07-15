ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على أنس جابر وتحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

للمرة الثانية على التوالي، فشلت التونسية أنس جابر في الفوز بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، بعدما خسرت اليوم السبت، أمام منافساتها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المباراة النهائية للبطولة.

فوز سهل لفوندروسوفا

وتمكنت التشيكلة ماركيتا فوندروسوفا من إحراز لقب بطولة ويمبلدون بعدما تغلبت على البطلة التونسية أنس جابر بمجموعتين للا شيء، جائت نتيجتهما 6-4 و6-4.

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بهذه النتيحة لم تتمكن التونسية أنس جابر من إحراز أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى، من خلال الفوز ببطولة ويمبلدون هذا العام، بعدما فشلت العام الماضي في الفوز بالبطولة ذاتها التي وصلت فيها للمباراة النهائية لكنها خسرت أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.