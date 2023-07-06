199 مليون استرليني أرباح تشيلسي من بيع 6 لاعبين

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق مكاسب مالية كبيرة من عوائد بيع عدد من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قام النادي ببيع أكثر من نجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشيلسي يعيد بناء فريقه

وتقوم إدارة نادي تشيلسي خلال الصيف الحالي بإعادة هيكلة فريق كرة القدم، من خلال التخلص من عدد من اللاعبين والتعاقد مع غيرهم، بعدما خرج الفريق من الموسم الكروي الماضي خالي الوفاض دون تحقيق أي بطولة.

وقالت شبكة «سكاوكا» العالمية المتخصصة في الأرقام والإحصاءات، اليوم الخميس، إن نادي تشيلسي حصد مبلغ 199 مليون إسترليني بعد رحيل ستة لاعبين عن صفوفه هذا الصيف، وآخرهم ماسون ماونت الذي انضم إلى مانشستر يونايتد مقابل ستين مليون جنيه استرليني.

وأضافت: «إدارة نادي تشيلسي حصدت 199 مليون استرليني جراء بيع ستة لاعبين خلال «فترة الانتقالات الصيفية الحالية، هم: كاي هافيرتز بعد انتقاله إلى آرسنال مقابل 65 مليون استرليني، ثم ماسون ماونت بانضمامه إلي مانشستر يونايتد مقابل ستين مليون استرليني».

- مايسون ماونت بعد توديع تشيلسي: سعيد بالانضمام إلى مانشستر يونايتد.. أعرف قدره

- رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية السعودية

ويأتي من خلف هافيرتز وماونت كل من ماتيو كوفاسيتش الذي رحل إلى مانشستر سيتي مقابل 25 مليون استرليني، ثم خاليدو كوليبالي الذي انتقل إلى الهلال السعودي مقابل 18 مليون استرليني، ومن خلفه الحارس السنغالي إدوارد ميندي بانضمامه إلى الأهلي السعودي مقابل 16 مليون استرليني، وأخيراً لوفتس تشيك المنضم إلى ميلان مقابل 15 مليون استرليني.