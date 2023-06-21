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رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 09:38 مساء
رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية السعودية
كانتي لاعب تشيلسي السابق لدى إعلان انضمامه للاتحاد السعودي (الإنترنت: حساب الاتحاد على فيسبوك)
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تقوم رابطة الدوري الإنجليزي حاليا بإجراء تدقيق في جميع عمليات انتقال اللاعبين، للتأكد من أن هذه الانتقالات لا تتجاوز القيمة السوقية الحقيقية المنطقية للاعبين.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة «ذي أثلتيك» البريطانية، اليوم الأربعاء، أن هناك صلات محتملة بين شركة تملك حصة الأغلبية في نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم وصندوق الاستثمار العام السعودي، حسبما ذكرت «الحرة».

جاء تقرير الصحيفة بعد سلسلة تعاقدات أجرتها أندية سعودية، ممولة من قبل صندوق الاستثمار، وعدد من اللاعبين في النادي الإنجليزي، ومنهم لاعب خط الوسط نغولو كانتي، الذي انضم لصفوف نادي الاتحاد.

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ووفقا للصحيفة فإن تشيلسي يتواصل مع عدة أندية في الدوري السعودي لبيع ستة لاعبين آخرين برواتب عالية، هم كل من الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، والإنجليزي كالوم هدسون أودوي، والسنغاليان كاليدو كوليبالي وإدوار مندي، والبلجيكي روميلو لوكاكو، والمغربي حكيم زياش.

وحسب التقرير، يسعى النادي الإنجليزي من خلال هذه الصفقات للتحايل على قوانين اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من الإنفاق الهائل للأندية وضمان أن يكون حجم إنفاقها مساويا تماما لحجم إيراداتها.

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ويشير تقرير صحيفة «ذي أثلتيك» إلى أن الغش في قواعد اللعب المالي النظيف الذي يحتمل أن يقوم به تشيلسي، هو بيع نجومه الفائضين عن الحاجة إلى أندية الدوري السعودي للمحترفين بمقابل مبالغ فيه، وهي فكرة باتت تترسخ لدى مجموعة واسعة من المتابعين والفرق المنافسة.

وأكد التقرير أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من جهته راضٍ عن هذه الانتقالات لأنه يحمي استثمارته في شركة «كلير ليك»، وهي شركة أسهم خاصة مقرها كاليفورنيا.

وقالت الصحيفة إن تشيلسي سجل خسارة مالية بلغت قيمتها 121 مليون جنيه إسترليني لموسم 2021-22، بعد أن خسر مبلغا مماثلا تقريبا في الموسم الذي سبقه.

ومنذ أن جرى شراؤه العام الماضي من قبل مجموعة يرأسها الملياردير الأميركي تود بولي بتمويل أساسي من شركة «كلير ليك» أنفق تشيلسي 600 مليون جنيه إسترليني على شراء لاعبين جدد.

وكشفت أيضا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية يتعاون مع الشركة الأميركية في استثمارات في سلسلة فنادق مع إحدى الشركات التابعة لبولي.

وقالت صحيفة «ذي أثلتيك» إن نادي تشيلسي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يعلقان حتى الآن على التكهنات المتعلقة بإقبال أندية الدوري السعودي على شراء لاعبين من فريق تشيلسي.

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