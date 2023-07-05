مايسون ماونت بعد توديع تشيلسي: سعيد بالانضمام إلى مانشستر يونايتد.. أعرف قدره

القاهرة - بوابة الوسط

انتقل لاعب الوسط الدولي الإنجليزي مايسون ماونت إلى مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى يونيو 2028 مع خيار التمديد لعقد إضافي، وذلك وفق ما أعلن فريقه الجديد، الأربعاء.

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ونقل الموقع الرسمي ليونايتد عن لاعب تشيلسي السابق (24 عامًا) قوله «ليس من السهل دائمًا أن تترك النادي الذي ترعرعت فيه»، حسب «فرانس برس».

وأضاف: «لكن مانشستر يونايتد سيقدم تحديًا جديدًا مثيرًا للمرحلة التالية من مسيرتي. وبما أني لعبت ضدهم، فأنا أعرف تمامًا مقدار قوة الفريق الذي أنضم اليه وأتطلع بفارغ الصبر لأكون جزءًا من اندفاع هذه المجموعة للفوز بألقاب كبيرة».