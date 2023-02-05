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المدير الرياضي لباريس سان جيرمان: فعلنا ما بوسعنا للتعاقد مع زياش

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 08:14 مساء
المدير الرياضي لباريس سان جيرمان: فعلنا ما بوسعنا للتعاقد مع زياش
حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، لويس كامبوس، أن ناديه فعل ما بوسعه للتعاقد مع المهاجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، لكن إدارة الأخير لم تعمل بشكل جيد لإتمام الصفقة.

وقال كامبوس: «لقد فعلنا كل شيء من أجل زياش للانضمام إلى باريس سان جيرمان، أيضًا على جانب اللاعبين، ولكن كما هو الحال مع جميع عمليات النقل، تحتاج إلى أن تعمل الأطراف الثلاثة بشكل جيد»، وفق ما نشره فابريزيو رومانو عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك».

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وأكمل: «لقد نجح الأمر بشكل جيد للغاية مع باريس سان جيرمان، ومع حكيم، ولكن للأسف، لم يعمل الأمر بشكل جيد بالنسبة للجزء الثالث (تشيلسي)».

تعثر الانتقال
وتعثر انتقال اللاعب المغربي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لعدم المصادقة على الوثائق الإدارية في الوقت المناسب، بعد أن اجتاز حكيم زياش الفحوصات الطبية بنجاح في فرنسا، وإتمام الاتفاق بين الناديين.

وقال مدرب «البلوز» غراهام بوتر تعليقًا على حالة زياش بعد فشل الصفقة: «أعلم أن حكيم لاعب محترف وهو يتفهم الوضع، لقد عاد وتدرب مع الفريق».

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