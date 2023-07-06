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اتحاد اللجان الأوليمبية العربية يسند للسعودية تنظيم دورة الألعاب العربية 2027

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 06 يوليو 2023, 12:57 مساء
اتحاد اللجان الأوليمبية العربية يسند للسعودية تنظيم دورة الألعاب العربية 2027
اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية العربية بالجزائر (الإنترنت: حساب اتحاد اللجان الأولمبية العربية على فيسبوك)
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وافق اتحاد اللجان الأوليمبية العربية، فى اجتماعه الحادى والعشرين الذى عقد في الجزائر على هامش إقامة دورة الألعاب العربية، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على طلب استضافة السعودية دورة الألعاب العربية السادسة عشرة، التي ستقام في العام 2027.

اتحاد اللجان الأوليمبية العربية يعتمد التقرير المالي
وخلال اجتماع، جرى أيضا اعتماد والموافقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية، المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2021.

كما وافق اتحاد اللجان الأوليمبية العربية على تعيين مكتب قانوني، لمراجعة حسابات الاتحاد، واعتماد التقرير المالي والحساب الختامي لعام 2022، وأيضا تعديلات النظام الأساسي لاتحاد اللجان الأوليمبية العربية، واللائحة الأساسية لدورة الألعاب العربية.

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ووافق الاتحاد أيضا، خلال اجتماعه، على إقامة دورة الألعاب العربية السابعة للأندية للسيدات في مدينة الشارقة الإماراتية خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير 2024.

تمثيل ليبيا في اتحاد اللجان الأوليمبية العربية
مثّل ليبيا فى اجتماع اتحاد اللجان الأوليمبية العربية عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الليبية الصديق الفوناس، والأمين العام للأوليمبية الليبية خالد الزنكولي.

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