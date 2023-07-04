توالي وصول البعثات الليبية إلى الجزائر للمنافسة في 12 لعبة بدورة الألعاب العربية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

غادرت، صباح اليوم الثلاثاء، مطار معيتيقة الدولي بعثات الوفود الرياضية الليبية المشاركة في دورة الألعاب العربية الرياضية، المنتظرة إقامتها في الجزائر خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري.

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ليبيا تشارك بوفد رياضي يضم 49 رياضيا و8 حكام، ووفد إداري مشرف على المشاركة في الدورة العربية للألعاب الرياضية يضم كلا من: عبدالرزاق ملوس رئيس الوفد، وعلي صابر نائب الرئيس، ومحمود الطويل إداري عام الوفد.

أعضاء البعثة الليبية في الجزائر

شملت البعثة أيضا صالح المزوغي المسؤول المالي للوفد، والإداريين عادل قريش وجمال الرعيض، وأكثر من 5 إعلاميين ومصورين وإداريين من اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضية، وعددا من المرافقين والمدربين.

12 لعبة مختلفة ولعبتان بارالمبية

ليبيا تشارك في 12 لعبة رياضية: ألعاب القوى، ورفع الأثقال، والجودو، والكاراتيه، والملاكمة، والمبارزة، والكرة الحديدية، وكرة الطاولة، والشطرنج، وثلاثيات كرة السلة، والكرة الطائرة، والسباحة.

كما تشارك ليبيا في لعبتين بارالمبيتين بالدورة: ألعاب القوى وكرة السلة على الكراسي.

البعثة الليبية في دورة الألعاب العربية الرياضية. (فيسبوك)

البعثة الليبية في دورة الألعاب العربية الرياضية. (فيسبوك)

البعثة الليبية في دورة الألعاب العربية الرياضية. (فيسبوك)

شعار دورة الألعاب العربية الرياضية. (فيسبوك)