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«بوابة الوسط» تستعرض أجندة دوري الألعاب العربية كاملة بالجزائر بمشاركة 3500 رياضي وظهور ليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 03 يوليو 2023, 11:19 صباحا
«بوابة الوسط» تستعرض أجندة دوري الألعاب العربية كاملة بالجزائر بمشاركة 3500 رياضي وظهور ليبي
تنوية لدورة الألعاب العربية في الجزائر. (فيسبوك)
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تنطلق الأربعاء بالجزائر دورة الألعاب العربية، وتشهد مشاركة قرابة 3500 رياضي يمثلون 22 دولة، وتقام المنافسات في سبع ولايات جزائرية هي: الجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران وتيبازة والبليدة وتيزي وزو.

حفل الافتتاح يقام بملعب 5 جويلية الأولمبي التابع لمركب محمد بوضياف، وحددت اللجنة المنظمة مواعيد منافسات الدورة وفق المواعيد التالية: منافسات ألعاب القوى تقام بملعب الساتو أيام 5، 6، 7 يوليو.

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منافسات الريشة الطائرة أو البادمينتون تقام بقاعة عين البنيان خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو، وثلاثيات كرة السلة 3×3 تقام بملعب واقنوني خلال الفترة من 13 إلى 15يوليو، أما الكرة الحديدية تخصص (الطويل والرافا) تقام بمدينة وهران خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو.

منافسات الملاكمة والمبارزة والشطرنج
الملاكمة بقاعة المركب العسكري بن عكنون من 7 إلى 12 يوليو، البوكسينغ بساحة رياض الفتح يومي 11 و12، والشطرنج بقاعة المركب العسكري بقسنطينة في الفترة من 6 إلى 15 يوليو، والمبارزة بقاعة المركز النسوي ببن عكنون في الفترة من 8 إلى 12 يوليو، والدراجات على الطريق بتيبازة من 9 إلى 14 يوليو، وتنس الطاولة بقاعة الرياضات بتيبازة من 9 إلى 14 يوليو.

منافسات كرة القدم بملاعب وهران، قسنطينة، عنابة والعاصمة من 5 إلى 14 يوليو، والجمباز بالقاعة متعددة الرياضات بوهران من 7 إلى 10يوليو، ورفع الأثقال بقاعة برج الكيفان من 10 إلى 14 يوليو، وكرة اليد بقاعة حمو بوتليليس، وقاعة ارزيو، بالمركب الأولمبي بوهران من 6 إلى 13 يوليو.

مواعيد الألعاب القتالية الجودو والكاراتيه
منافسات الجودو، والكاراتيه، والمصارعة بالقاعة البيضاوية من 5 إلى 7، ومن 13 إلى 14، 9 إلى 11 على التوالي، والسباحة بالمركب المائي بوهران من 5 إلى 10 يوليو، والألواح الشراعية بمتنزه الصابلات من 8 إلى 13يوليو، والكرة الطائرة بقاعتي حرشة حسان وقاعة الأبيار 6 إلى 12 يوليو.

أما بالنسبة للبرنامج الخاص بذوي الهمم ستكون منافسة كرة السلة على الكراسي بالقاعة المتعددة الرياضات بالسطاو من 6 إلى 12 يوليو، وألعاب القوى بملعب الساتو من 4 إلى 7 يوليو، وكرة الجرس بقاعة حيدرة من 9 إلى 12 وليو، وحفل الختام يقام في 15 يوليو.

المشاركة الليبية في المحفل العربي
يشار إلى أن ليبيا ستشارك في المحفل العربي بـ49 رياضيا وفي 12 لعبة رياضية وهى: ألعاب القوى ورفع الأثقال والجودو والكاراتيه والملاكمة والمبارزة والكرة الحديدية وكرة الطاولة والشطرنج وثلاثيات كرة السلة والكرة الطائرة والسباحة.

ليبيا تشارك أيضا في الألعاب البارالمبية بالدورة في لعبتي ألعاب القوى وكرة السلة على الكراسي المتحركة.

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