باريس سان جيرمان يعيِّن الإسباني لويس إنريكي مدربا جديدا له

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، تعيين الإسباني لويس إنريكي، مدرب برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، مديرًا فنيًا جديدًا له حتى العام 2025، خلفًا لكريستوف غالتييه الذي انفصل رسميًا عنه في وقت سابق من اليوم.

لويس إنريكي يبدأ مرحلة جديدة

وقال رئيس النادي الباريسي، القطري ناصر الخليفي، خلال مؤتمر صحفي: «إنها مرحلة جديدة وطريقة جديدة في اللعب. إنه أحد أفضل المدربين في العالم، ليس بفضل ما فاز به ولكن لأسلوبه الهجومي في كرة القدم».

- المدرب لويس إنريكي.. يترنح بين ثلاثة أندية

- تقدم في مفاوضات باريس سان جيرمان مع لويس إنريكي

وقاد لويس إنريكي برشلونة إلى ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015، بينما بلغ مع إسبانيا الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا 2020.

ورحل إنريكي عن منتخب إسبانيا بعد الخروج من دور الستة عشر بكأس العالم 2022.