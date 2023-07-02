  • Alwasat News
Atwasat

برشلونة يفاوض فنربخشة بشأن أردا غولر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 07:06 مساء
برشلونة يفاوض فنربخشة بشأن أردا غولر
أردا غولر (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، أن إدارة ناديه تنخرط حاليًا في محادثات مع إدارة نادي فنربخشة التركي، من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط الواعد أردا غولر.

برشلونة يتابع أردا غولر
وقال لابورتا في لقاء مع روابط جماهير نادي برشلونة عُقِد في بلدة دايميل بوسط إسبانيا: «غولر لاعب شاب وتركي الجنسية، ومن المؤكد أن إدارة الكشافين في برشلونة تتابعه منذ فترة، وكل الأندية المهمة في أوروبا تتحدث عنه مع ناديه فنربخشة».

من ناحية أخرى، أبدى رئيس برشلونة شعوره بالفخر بسبب بطولات الدوري الستة التي حصدتها فرق كرة القدم (رجال وسيدات)، وكرة السلة (رجال) وكرة اليد وكرة الصالات، وهوكي الدحرجة.

غوندوغان يحرم برشلونة من ضم موهبة فنربخشة.. وريال مدريد يتربص
العاملون في قناة برشلونة يقاضون النادي

وتطرق لابورتا أيضًا للحديث عن التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن استبعاد برشلونة من دوري الأبطال بسبب القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية نيغريرا»، مبديًا سعادته بنهايتها دون اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأضاف: «لدينا أيضًا خطة الجدوى الاقتصادية التي وافقت عليها رابطة الدوري الإسباني، ولكننا نتطلع إلى المزيد، ولا نكتفي بهذا الأمر، ولهذا نحن نبحث دائمًا عن تقوية فريق برشلونة. بالطبع أتطلع لانضمام أفضل لاعبي العالم للدوري الإسباني، ويجب أن نكون في صدارة من يبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق هذا الأمر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيرستابن يفوز بسباق النمسا لفورمولا واحد ويعزز صدارته لبطولة العالم

فيرستابن يفوز بسباق النمسا لفورمولا واحد ويعزز صدارته لبطولة العالم
شاهد.. سامح الدربالي يكشف سر فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بـ«دورينا»

شاهد.. سامح الدربالي يكشف سر فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بـ«دورينا»
مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط

مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط
معهد إسباني يصف تجارة الصين مع المغرب العربي بـ«غير العادلة»

معهد إسباني يصف تجارة الصين مع المغرب العربي بـ«غير العادلة»
وسائل إعلام أميركية: مقتل شخصين وإصابة 28 خلال إطلاق نار جماعي في بالتيمور

وسائل إعلام أميركية: مقتل شخصين وإصابة 28 خلال إطلاق نار جماعي في بالتيمور
«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 نسخة فقط

«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 نسخة فقط
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بالفوز على الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بالفوز على الأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال والاتحاد في دور سداسي التتويج ...
كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي

كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي
«لا تسرقوا أصواتنا».. صرخة مدوية لفنانين في مواجهة الذكاء الصناعي

«لا تسرقوا أصواتنا».. صرخة مدوية لفنانين في مواجهة الذكاء الصناعي
في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب

في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب
السودان: تجدد الاشتباكات وغارات جوية مكثفة في الخرطوم

السودان: تجدد الاشتباكات وغارات جوية مكثفة في الخرطوم
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي ...
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا

بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والنصر في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والنصر في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
بسكويت بالنسكافيه وكريم الكراميل

بسكويت بالنسكافيه وكريم الكراميل
شاهد.. المصراتي يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الإسباني بعد أنباء طلب أتلتيكو مدريد التعاقد معه

شاهد.. المصراتي يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الإسباني بعد أنباء طلب أتلتيكو ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط
مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط
برشلونة يهنئ فابريجاس بمسيرته المثالية في الملاعب
برشلونة يهنئ فابريجاس بمسيرته المثالية في الملاعب
فيرستابن يفوز بسباق النمسا لفورمولا واحد ويعزز صدارته لبطولة العالم
فيرستابن يفوز بسباق النمسا لفورمولا واحد ويعزز صدارته لبطولة ...
تشوبوشلاي ينضم إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو
تشوبوشلاي ينضم إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو
مدفيديف: ديوكوفيتش أفضل لاعب تنس على الإطلاق
مدفيديف: ديوكوفيتش أفضل لاعب تنس على الإطلاق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال ......
غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان
غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان...
الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الفرنسي نغولو كانتي
الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الفرنسي نغولو كانتي...
إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا
إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا...
المزيد
رئيس الاتحاد المنستيري التونسي يوجه تهمة خطيرة للاعبيه
رئيس الاتحاد المنستيري التونسي يوجه تهمة خطيرة للاعبيه...
مخاوف من تأثير الشغب على طواف فرنسا للدراجات
مخاوف من تأثير الشغب على طواف فرنسا للدراجات...
برشلونة يفاوض فنربخشة بشأن أردا غولر
برشلونة يفاوض فنربخشة بشأن أردا غولر...
مدفيديف: ديوكوفيتش أفضل لاعب تنس على الإطلاق
مدفيديف: ديوكوفيتش أفضل لاعب تنس على الإطلاق...
تشوبوشلاي ينضم إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو
تشوبوشلاي ينضم إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو...
المزيد