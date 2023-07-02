برشلونة يفاوض فنربخشة بشأن أردا غولر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، أن إدارة ناديه تنخرط حاليًا في محادثات مع إدارة نادي فنربخشة التركي، من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط الواعد أردا غولر.

برشلونة يتابع أردا غولر

وقال لابورتا في لقاء مع روابط جماهير نادي برشلونة عُقِد في بلدة دايميل بوسط إسبانيا: «غولر لاعب شاب وتركي الجنسية، ومن المؤكد أن إدارة الكشافين في برشلونة تتابعه منذ فترة، وكل الأندية المهمة في أوروبا تتحدث عنه مع ناديه فنربخشة».

من ناحية أخرى، أبدى رئيس برشلونة شعوره بالفخر بسبب بطولات الدوري الستة التي حصدتها فرق كرة القدم (رجال وسيدات)، وكرة السلة (رجال) وكرة اليد وكرة الصالات، وهوكي الدحرجة.

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وتطرق لابورتا أيضًا للحديث عن التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن استبعاد برشلونة من دوري الأبطال بسبب القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية نيغريرا»، مبديًا سعادته بنهايتها دون اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأضاف: «لدينا أيضًا خطة الجدوى الاقتصادية التي وافقت عليها رابطة الدوري الإسباني، ولكننا نتطلع إلى المزيد، ولا نكتفي بهذا الأمر، ولهذا نحن نبحث دائمًا عن تقوية فريق برشلونة. بالطبع أتطلع لانضمام أفضل لاعبي العالم للدوري الإسباني، ويجب أن نكون في صدارة من يبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق هذا الأمر».