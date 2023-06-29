غوندوغان يحرم برشلونة من ضم موهبة فنربخشة.. وريال مدريد يتربص

القاهرة - بوابة الوسط

خرج برشلونة من المنافسة على ضم التركي الواعد أردا غولر لاعب فريق فنربخشة التركي الذي تتمنى كبار أندية أوروبا الحصول على خدماته.

برشلونة لا يملك الشرط الجزائي

وقالت جريدة «سبورت» الإسبانية، اليوم الخميس، إن برشلونة لا يمكنه ضم غولر (18 عاما) خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأنه غير قادر على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ 18 مليون يورو، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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وأوضحت الجريدة أن نادي برشلونة مطالب بتوفير أكثر من 50 مليون يورو، لكي يتمكن من تسجيل الألماني إلكاي غوندوغان المنضم حديثا لصفوف «البارسا».