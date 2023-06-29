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غوندوغان يحرم برشلونة من ضم موهبة فنربخشة.. وريال مدريد يتربص

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 03:20 مساء
غوندوغان يحرم برشلونة من ضم موهبة فنربخشة.. وريال مدريد يتربص
أردا غولر لاعب فنربخشة (أرشيفية: فيسبوك)
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خرج برشلونة من المنافسة على ضم التركي الواعد أردا غولر لاعب فريق فنربخشة التركي الذي تتمنى كبار أندية أوروبا الحصول على خدماته.

برشلونة لا يملك الشرط الجزائي
وقالت جريدة «سبورت» الإسبانية، اليوم الخميس، إن برشلونة لا يمكنه ضم غولر (18 عاما) خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأنه غير قادر على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ 18 مليون يورو، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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وأوضحت الجريدة أن نادي برشلونة مطالب بتوفير أكثر من 50 مليون يورو، لكي يتمكن من تسجيل الألماني إلكاي غوندوغان المنضم حديثا لصفوف «البارسا».

برشلونة يفضل الصفقات المجانية
وأضافت «سبورت» أن برشلونة يسعى خلال الفترة الحالية إلى ضم لاعب وسط وظهير لكن بشكل مجاني لكي لا يكبد خزائنه أعباء إضافية، كما يحاول في الوقت ذاته إقناع غولر بالانتظار لمدة عام حتى يتمكن من ضمه، إلا أنه يبدو أن اللاعب لا يرغب في الانتظار، الأمر الذي قد يستغله ريال مدريد الذي يتربص منتظرا أي فرصة لضم اللاعب الموهوب.

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