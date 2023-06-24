إنتر ميامي الأميركي يضم قائد برشلونة بوسكيتس بعد ميسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي الجمعة ضمّ لاعب وسط برشلونة الإسباني السابق سيرجيو بوسكيتس، ليجتمع مجدداّ ببطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان ميسّي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات والنجم التاريخي لبرشلونة، أعلن أنه سينضم إلى إنتر ميامي، بعد موسمين عاديين مع باريس سان جرمان الفرنسي، حسب «فرانس برس».

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وكتب النادي الأميركي في حساباته على مواقع التواصل «سي، بوسي»، في إشارة إلى لقب بوسكيتس. وتضمّن مقطع فيديو نشره النادي مقتبسات أشادت ببوسكيتس من قبل شخصيات مختلفة في كرة القدم، على غرار المدرب السابق للمنتخب الإسباني فيسنتي دل بوسكي.

وقال بوسكيتس (34 عاماً) في مايو انه سيترك برشلونة في الصيف مع انتهاء عقده. وتوقع مالك إنتر ميامي خورخي ماس هذا الأسبوع أن يجري ناديه بين ثلاثة وخمسة تعاقدات بعد ضمّ ميسي «نعدّ قائمتنا لقدوم ميسي في 23، لذلك نتعامل بقدر هائل من المرونة».

أضاف «سنجري تعاقدات إضافية خلال فترة الانتقال الصيفية، أكثر مما يتوقعه الناس، أعتقد اننا سنجري بين ثلاثة خمسة تعاقدات».