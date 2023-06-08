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برشلونة يكذب ميسي في بيان رسمي.. ونيمار يعرض نفسه على «البارسا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 01:12 مساء
برشلونة يكذب ميسي في بيان رسمي.. ونيمار يعرض نفسه على «البارسا»
ميسي يتلقى التهنئة من لابورتا بعد الفوز بإحدى البطولات (أرشيفية: الإنترنت)
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في أول رد فعل على قرار ليونيل ميسي بالانتقال إلى الدوري الأميركي من خلال التعاقد مع نادي إنتر ميامي، أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا رسميا، نفى فيه ما جاء على لسان لاعبه السابق من أن النادي لم يقدم له عرضا رسميا للعودة إلى «كامب نو».

وقال برشلونة في بيانه إن خورخي ميسي والد اللاعب الأرجنتيني أبلغ خوان لابورتا رئيس برشلونة أن نجله قرر اللعب في الولايات المتحدة الأميركية، وأنه اتفق على توقيع عقد مع نادي إنتر ميامي تحديدا، وذلك على الرغم من العرض الذي تقدم به «البارسا».

وأضاف بيان برشلونة أن العرض الذي تقدم به النادي، جاء بناء على وجود رغبة مشتركة من النادي واللاعب في ارتدائه قميص برشلونة مرة أخرى.

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وبذلك ينفي النادي ما قاله ميسي من أن برشلونة لم يتقدم له بعرض للعودة إلى صفوفه، وأن ما تقدم به برشلونة كان مجرد اقتراح بعودته للنادي مرة أخرى، وأنه لم يجر أبدا تقديم عرض رسمي مكتوب وموقع من قبل مسؤولي «البارسا».

وأكد البيان أن لابورتا يتفهم قرار ميسي باللعب في مسابقة ذات مستوى أقل مما لعب فيه طوال حياته، كما تفهم رغبته في الابتعاد عن الأضواء والضغوط التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة.

وكشف البيان أن لابورتا ووالد ميسي اتفقا على إقامة تكريم يليق بميسي الذي كان ولا يزال محبوبا من جانب نادي برشلونة ومشجعيه.

نيمار يطلب العودة
من ناحية أخرى، كشفت جريدة «سبورت» الإسبانية، اليوم، مفاجأة مدوية عقب قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.

وذكرت الجريدة أن النجم البرازيلي نيمار عرض نفسه على إدارة برشلونة، عقب فشل محاولات استعادة ميسي في «كامب نو»، وأن اللاعب الدولي البرازيلي أكد أنه من دواعي سروره العودة إلى النادي الكاتالوني.

وأشارت إلى أن نيمار أبدى استعداده للرحيل عن باريس سان جيرمان، وتخفيض راتبه حال انتقاله إلى «البلوغرانا».
 

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