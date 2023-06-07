«بي بي سي»: «آبل» و«أديداس» تغريان ميسي بالانتقال للدوري الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

في الوقت الذي يترقب فيه العالم مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمعرفة النادي الذي سينضم إلى صفوفه عقب رفضه تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وفيما يتوقع الجميع أن تكون وجهته المقبلة هي الهلال السعودي بعقد قياسي، ظهرت تقارير مغايرة تشير إلى أن كل التكهنات بشأن مستقبله غير صحيحة.

إغراءات «آبل» و«أديداس»

ووفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن ليونيل ميسي (35 عامًا)، وافق على الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأميركي، بعقد يضمن له اتفاقات تجارية مع شركتي «آبل» و«أديداس» العملاقتين، ليحسم بذلك وجهته النهائية، عقب انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب «بي بي سي»، فإن ميسي وافق على الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الذي يملكه الإنجليزي ديفيد بيكهام، نجم الكرة الإنجليزية المعتزل، بسبب عدم حصوله على عرض جيد داخل أوروبا، حيث كان يرغب في البقاء لمدة عام إضافي قبل خوض تجربته الأخيرة في الملاعب.

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من جانبها، كشفت مجلة «فوربس» أن ميسي سيوقع على عقد مدته أربعة مواسم مع النادي الأميركي، على أن يحصل بموجبه على 54 مليون دولار في الموسم الواحد.

وجاءت أنباء انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي، لتؤكد التقارير الإعلامية التي ترددت في صيف 2022، رغبة اللاعب في الاستثمار وشراء حصة في النادي واللعب بقميصه بهدف الترويج له وزيادة قيمته التسويقية.

وتعد الوجهة المقبلة لليونيل ميسي محط اهتمام عالمي، وقد تبارت وسائل الإعلام في محاولة التكهن بهوية النادي الذي سيرتدي قميصه، لدرجة أن تقارير إسبانية أكدت أن نادي الهلال السعودي حدد بالفعل موعد الإعلان عن صفقة التعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين، وأن قيمة العقد

الذي سيوقعه النادي مع ميسي ستكون كبيرة للغاية لدرجة أنها ستكون الأعلى في التاريخ، وقالت الجريدة إن ميسي لا يريد أن يظل مستقبله غامضًا أكثر من ذلك.