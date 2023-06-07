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ميسي يعلن أنه سيوقّع لإنتر ميامي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 09:30 مساء
ميسي يعلن أنه سيوقّع لإنتر ميامي الأميركي
ميسي يحتفل بإحرازه كأس العالم (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي الذي ينافس في الدوري الأميركي لكرة القدم، وذلك في مقابلة مع وسائل إعلام إسبانية اليوم.

وقال ميسي لصحيفتي «دياريو سبورت» و«موندو ديبورتيفو» الإسبانيتين: «لقد قررت أنني ذاهب إلى ميامي، ليس لدي صفقة مختومة بنسبة 100% أو ربما هناك شيء متبقٍ للعمل عليه، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

عقود ضخمة
يأتي تصريح ميسي تأكيدًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، يفيد بأن ليونيل ميسي (35 عامًا)، وافق على الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأميركي، بعقد يضمن له اتفاقات تجارية مع شركتي «آبل» و«أديداس» العملاقتين، ليحسم بذلك وجهته النهائية، عقب انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وبحسب تقرير «بي بي سي»، فإن ميسي وافق على الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الذي يملكه الإنجليزي ديفيد بيكهام، نجم الكرة الإنجليزية المعتزل، بسبب عدم حصوله على عرض جيد داخل أوروبا، حيث كان يرغب في البقاء لمدة عام إضافي قبل خوض تجربته الأخيرة في الملاعب.

من جانبها، كشفت مجلة «فوربس» أن ميسي سيوقع على عقد مدته أربعة مواسم مع النادي الأميركي، على أن يحصل بموجبه على 54 مليون دولار في الموسم الواحد.
وجاءت أنباء انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي، لتؤكد التقارير الإعلامية التي ترددت في صيف 2022 رغبة النجم الأرجنتيني في الاستثمار وشراء حصة في النادي، واللعب بقميصه بهدف الترويج له وزيادة قيمته التسويقية.

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