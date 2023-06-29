العاملون في قناة برشلونة يقاضون النادي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المحامون الحاضرون عن العاملين بقناة التلفزيون الخاصة بفريق برشلونة «بارسا تي في»، اليوم الخميس، قبل يوم واحد من تعليق بث القناة، أن طاقم القناة سيطعن على فصلهم الجماعي، وسيطالب بإعادتهم إلى المؤسسة الكاتالونية.

برشلونة يغلق قناته

يأتي ذلك بعدما أبلغ برشلونة في أبريل الماضي، شركة «TBSC Barcelona Producciones» التي تدير القناة الرسمية للنادي، والتي تتبع شركة «تيليفونيكا»، بأنه لن يجدد عقده لتقديم الخدمات، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

كما أكد برشلونة للشركة أنه سيجري إغلاق البث التلفزيوني للقناة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به النادي.

وفي ضوء ذلك أكد المحامون الموكلون بالدفاع عن العاملين في القناة، أن وراء هذا الفصل الجماعي هناك عملية غير قانونية.

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وأوضح مكتب المحاماة الذي يتولى قضية العاملين بالقناة: «شركة تيليفونيكا عبارة عن واجهة، لا تدفع أي أموال للعمل مع برشلونة، والعمال مدرجون في كشوف المرتبات، لكن برشلونة الذي قرر الاستغناء عن خدمات العاملين فيما لا تتحمل شركة تيليفونيكا أي مخاطر تجارية كمزود خدمة، بل النادي هو الذي يتحملها».

وابتداءً من الغد الجمعة 30 يونيو، ستعمل تيليفونيكا على تنفيذ قرار فصل العاملين بالقناة، لذلك فإن هؤلاء العاملين سوف يقاضون كل من النادي والشركة، وسيطالبون باستمرارهم في عملهم.