مانشستر يونايتد يعرض 55 مليون إسترليني لضم ماونت وتشيلسي يرفض

القاهرة - بوابة الوسط

تقدمت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعرض آخر محسن إلى نادي تشيلسي من أجل ضم لاعبه ماسون ماونت.

وينتهي عقد ماونت مع تشيلسي في الصيف المقبل، وقد وضع نادي مانشستر يونايتد لاعب «البلوز» كأحد أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وبعد رفض العرض الأول الأسبوع الماضي، تقدم مانشستر يونايتد بعرض جديد يتضمت دفع 45 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى خمسة ملايين جنيه إسترليني أخرى كمدفوعات إضافية.

مانشستر يونايتد يرفع قيمة العرض

من جانبها، رفضت إدارة نادي تشيلسي العرض الثاني أيضا، إلا أن مصادر رجحت قيام مانشستر يونايتد برفع المقابل المادي إلى 55 مليون جنيه إسترليني، وهو عرض أصر تشيلسي على رفضه أيضا.

وذكرت تقارير أن تشيلسي متمسك بالحصول على قيمة أعلى، تقترب من 65 مليون جنيه إسترليني، لكن هناك حدود لمدى استعداد مانشستر يونايتد لدفع مبلغ أكبر، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده قريبا ومن الممكن أن يحصل على توقيعه مجانا في يناير المقبل، على أن ينضم فعليا بنهاية الموسم المقبل، هذا بجانب أن مانشستر يونايتد يريد ادّخار أمواله من أجل تدعيم مراكز أخرى هذا الصيف.

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وسوف يساعد إتمام التعاقد مع ماونت بكل تأكيد في تعدد الخيارات لدى إيريك تن هاج مدرب فريق مانشستر يونايتد في وسط الملعب.

وتدرج ماونت في فرق تشيلسي، وسجل 27 هدفًا وصنع 22 في 129 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك ماونت (24 عامًا)، الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، في 36 مباراة دولية، وكان في التشكيل الأساسي للمنتخب الإنجليزي في نهائي يورو 2020 ،عندما خسر أمام المنتخب الإيطالي.