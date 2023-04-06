لامبارد: ماسون ماونت لاعب رائع وأعد الجماهير بالتغيير

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي الجديد فرانك لامبارد في أول حديث صحفي له عقب تولي المهمة، أنه يعلم أن متوسط ميدان الفريق ماسون ماونت لاعب رائع، مشيراً في الوقت نفسه أنه سيعمل على إعطائه الفرصة للعب مجدداً.

وقال لامبارد: «أعلم أنه كان يعاني من بعض الإصابات.. أعرف أفضل ما لدى ماسون ماونت، أريد أن يلعب مجدداً؛ أنه لاعب مهم لتشيلسي»، وفق ما نقله موقع نادي تشيلسي الرسمي.

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ويعتبر ماونت لاعب تشيلسي السابق والمدرب الحالي فرانك لامبارد قدوته في الملاعب، بينما يرى لامبارد في ماسون ماونت خليفته في الملاعب، بداية من إعطائه الفرصة في المشاركة مع الفريق الأول لديربي كاونتي، قبل أن يعطيه الفرصة مجددا للظهور بشكل مميز مع «البلوز».

مواجهة الريال في الأبطال

وعن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: «لدينا فرصة في مباراتين، لست ساذجًا.. ريال مدريد فريق كبير وبطل دوري أبطال أوروبا، وظيفتي هي المضي بالفريق خطوة بخطوة.. أنا متحمس للعودة إلى دوري أبطال أوروبا مجددًا لأنها البطولة الأفضل».

وأكد فرانك لامبارد أنه نسي الفترة الأولى التي قاد فيها الفريق، مشيراً أنه يأتي في حقبة مختلفة، وسيعمل على إعادة الفرحة لجماهير النادي، وتحسين موقف الفريق في الدوري الإنجليزي.