مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي التأكيد، اليوم الخميس، على أن البقاء في نادي باريس سان جرمان كان «الخيار الوحيد»، رافضاً الخوض في تفاصيل المشادة مع النادي بعد رفضه تمديد عقده إلى ما بعد العام 2024.

وقال اللاعب الدولي الفرنسي، بطل العالم 2018 ووصيف 2022، عن الرسالة التي بُعثت إلى مسؤولي النادي الباريسي «لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار، والبقاء في النادي، إنه خياري الوحيد في الوقت الحالي. لم أكن أعتقد أن أي رسالة يمكن أن تقتل أو تسيء إلى أي شخص»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيضغط من أجل بقاء كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وذلك وسط ضجة بشأن احتمال رحيله عن النادي الباريسي وانتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.