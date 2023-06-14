  • Alwasat News
Atwasat

ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 10:25 مساء
ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا
ماكرون يواسي مبابي بعد خسارة فرنسا نهائي كأس العالم (أرشيفية الإنترنت)
alwasat radio

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه سيضغط من أجل بقاء كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الوطني في فرنسا، وذلك في تصريح يأتي وسط ضجة بشأن احتمال رحيله عن النادي الباريسي وانتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

مبابي سيبقى
وقال ماكرون خلال زيارة معرض للتكنولوجيا، بعد أن سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعرف أي شيء عن بقاء مبابي في العاصمة الفرنسية، إنه سيضغط من أجل الإبقاء على النجم الفرنسي في بلاده.

وعلى الرغم من كونه مشجعاً مشهورًا لنادي أولمبيك مرسيليا، أحد منافسي باريس سان جيرمان، فقد شارك ماكرون بالفعل العام الماضي في محاولة ضمان بقاء المهاجم (24 عاماً) في فرنسا، عندما كان على وشك التوقيع لريال مدريد الإسباني.

وفي ذلك الوقت، برر ماكرون قراره بالتدخل في المسألة من خلال التأكيد على أن واجب الرئيس هو الدفاع عن بلاده، وبعد أشهر، أوضح اللاعب نفسه أن ما فعله ماكرون أكّد أهميته بالنسبة لفرنسا.

- مبابي يضع باريس سان جيرمان في مأزق ويؤكد رحيله نهاية الموسم المقبل

- مبابي يعد ريال مدريد بالانضمام إليه في 2024

يُذكر أن مبابي أكّد، أول أمس الإثنين، رغبته في عدم تمديد عقده ومغادرة النادي الباريسي بحلول نهاية الموسم المقبل، دون تفعيل خيار التمديد حتى عام 2025.

من جانبه، لا يبدو أن باريس سان جيرمان مستعد للسماح لأحد أفضل اللاعبين في العالم، بالمغادرة مجاناً.

ونقلت صحيفة «ليكيب» الفرنسية واسعة الانتشار عن مصدر بالنادي اليوم قوله: «بدأنا المرحلة الثانية من المشروع الجديد، الذي يقوم على أساس جماعي وليس العمل الفردي، إذا كان علينا إعادة بناء الفريق، فسنقوم بذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يلتقي اتحاد بن قرادن التونسي ودياً استعداداً للدور السداسي

الأهلي طرابلس يلتقي اتحاد بن قرادن التونسي ودياً استعداداً للدور السداسي
الرئيس الصيني يدعو إلى «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة

الرئيس الصيني يدعو إلى «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف النهائي

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف ...
كاريكاتير خيري - متلازمة «المنظومة»!

كاريكاتير خيري - متلازمة «المنظومة»!
بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»

بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»
«WTV» تبث نزال الفلاح أمام الفرنسي جيرارد من روما 24 يونيو

«WTV» تبث نزال الفلاح أمام الفرنسي جيرارد من روما 24 يونيو
السفير الإيطالي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده للمنقوش

السفير الإيطالي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده للمنقوش
3 عوامل شائعة تدمر إنتاج «كولاجين البشرة».. تجنبيها

3 عوامل شائعة تدمر إنتاج «كولاجين البشرة».. تجنبيها
رغم تضاؤله أخيرا.. معهد أميركي يحذر من عوامل تعيد إحياء النشاط الإرهابي في ليبيا

رغم تضاؤله أخيرا.. معهد أميركي يحذر من عوامل تعيد إحياء النشاط الإرهابي في ليبيا
منتخب ليبيا يلتقي المغرب في نصف نهائي البطولة العربية لكرة الصالات (صور)

منتخب ليبيا يلتقي المغرب في نصف نهائي البطولة العربية لكرة الصالات (صور)
بعد فشل انتخاب الرئيس مجددا.. هل يدخل لبنان «الفراغ الطويل»؟

بعد فشل انتخاب الرئيس مجددا.. هل يدخل لبنان «الفراغ الطويل»؟
الأمم المتحدة: 110 ملايين لاجئ أو نازح في العالم

الأمم المتحدة: 110 ملايين لاجئ أو نازح في العالم
إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مصراتة (صور)

إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مصراتة (صور)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: وزير التعليم العالي.. بين مسؤولية المنصب وعبثية التصريح

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: وزير التعليم العالي.. بين مسؤولية المنصب وعبثية ...
بعد توقف دام عقدا كاملا.. صندوق النقد يعلن استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا

بعد توقف دام عقدا كاملا.. صندوق النقد يعلن استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا
ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026

ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026
ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية

ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية
العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي

العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدمام تستقبل مفاوضات جيرارد لاختيار التدريب ما بين الاتفاق والقادسية والخليج
الدمام تستقبل مفاوضات جيرارد لاختيار التدريب ما بين الاتفاق ...
ميلان ينعي بيرلسكوني: شكراً لك أيها الرئيس
ميلان ينعي بيرلسكوني: شكراً لك أيها الرئيس
شاهد: لحظة تخطي أوروغواي لإيطاليا والفوز بكأس العالم للشباب
شاهد: لحظة تخطي أوروغواي لإيطاليا والفوز بكأس العالم للشباب
مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024
مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024
«دنفر ناغتس» يحرز لقب «إن بي إيه» للمرة الأولى
«دنفر ناغتس» يحرز لقب «إن بي إيه» للمرة الأولى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»...
المزيد
ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا
ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا...
فاطمة سامورا تقرر ترك «فيفا» للتفرغ لعائلتها
فاطمة سامورا تقرر ترك «فيفا» للتفرغ لعائلتها...
مبابي يضع باريس سان جيرمان في مأزق ويؤكد رحيله نهاية الموسم المقبل
مبابي يضع باريس سان جيرمان في مأزق ويؤكد رحيله نهاية الموسم ......
«دنفر ناغتس» يحرز لقب «إن بي إيه» للمرة الأولى
«دنفر ناغتس» يحرز لقب «إن بي إيه» للمرة الأولى...
مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024
مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024...
المزيد