ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه سيضغط من أجل بقاء كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الوطني في فرنسا، وذلك في تصريح يأتي وسط ضجة بشأن احتمال رحيله عن النادي الباريسي وانتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

مبابي سيبقى

وقال ماكرون خلال زيارة معرض للتكنولوجيا، بعد أن سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعرف أي شيء عن بقاء مبابي في العاصمة الفرنسية، إنه سيضغط من أجل الإبقاء على النجم الفرنسي في بلاده.

وعلى الرغم من كونه مشجعاً مشهورًا لنادي أولمبيك مرسيليا، أحد منافسي باريس سان جيرمان، فقد شارك ماكرون بالفعل العام الماضي في محاولة ضمان بقاء المهاجم (24 عاماً) في فرنسا، عندما كان على وشك التوقيع لريال مدريد الإسباني.

وفي ذلك الوقت، برر ماكرون قراره بالتدخل في المسألة من خلال التأكيد على أن واجب الرئيس هو الدفاع عن بلاده، وبعد أشهر، أوضح اللاعب نفسه أن ما فعله ماكرون أكّد أهميته بالنسبة لفرنسا.

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يُذكر أن مبابي أكّد، أول أمس الإثنين، رغبته في عدم تمديد عقده ومغادرة النادي الباريسي بحلول نهاية الموسم المقبل، دون تفعيل خيار التمديد حتى عام 2025.

من جانبه، لا يبدو أن باريس سان جيرمان مستعد للسماح لأحد أفضل اللاعبين في العالم، بالمغادرة مجاناً.

ونقلت صحيفة «ليكيب» الفرنسية واسعة الانتشار عن مصدر بالنادي اليوم قوله: «بدأنا المرحلة الثانية من المشروع الجديد، الذي يقوم على أساس جماعي وليس العمل الفردي، إذا كان علينا إعادة بناء الفريق، فسنقوم بذلك».