«رولان غاروس» للتنس: ألكاراس وديوكوفيتش يستهلان مشوارهما بتأهل سهل

القاهرة - بوابة الوسط

استهل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا مشواره نحو لقب أول في «رولان غاروس» بفوزه بثلاث مجموعات نظيفة في الدور الأول على الإيطالي فلافيو كوبولي، على غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش الطامح للقب ثالث وعشرين «قياسي» في البطولات الكبرى، وذلك بتفوقه على الأميركي ألكسندر كوفاسيفيتش الإثنين.

وبعد فوز كل لاعب في أول مجموعتين بسهولة، عانى قليلا في الثالثة قبل أن يحسم ألكاراس الأمور (ستة صفر) و(ستة اثنين) و(سبعة خمسة) أمام منافسه المصنف 159، فيما فاز ديوكوفيتش، الثالث عالميا، بنتيجة (ستة لثلاثة) و(ستة اثنين) و(سبعة ستة) ضد الأميركي الـ114 على ملعب فيليب شاترييه الرئيسي، وفق «فرانس برس».

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ويُعتبر ألكاراس ابن الـ20 عاما أصغر مصنف أول في رولان غاروس منذ السويدي بيورن بورغ في العام 1976.

فاز ألكاراس حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي بأول ثمانية أشواط في المباراة وتقدم بمجموعتين نظيفتين في غضون 52 دقيقة.

قال بعد المباراة «ليس من الجيد أن تخسر نقاطا متتالية ولكن كان علي أن أنسى ذلك سريعا بعد (التعادل بخمسة أشواط) ونجحت بالفعل. وقدمت بعد ذلك مستوى جيدا».

يلتقي في الدور الثاني مع الياباني تارو دانيال (112 عالميا).

مواجهة ديوكوفيتش وكوفاسيفيتش

ولم يخسر ديوكوفيتش أي مباراة في الدور الأول من بطولة كبرى منذ أستراليا المفتوحة 2006.

وقال بعد فوزه في مشاركته الـ19 تواليا في رولان غاروس «أنا متحفز للبقاء لوقت طويل في البطولة، إنها البداية فقط الآن».

وتابع «أنا سعيد، بدأت جيدا وآمل أن أتحسن أكثر في المباراة المقبلة».

ويلتقي ابن الـ36 عاما في الدور الثاني مع المجري مارتون فوتشوفيتش آملا في مواصلة سجله المثالي ضده في المواجهات المباشرة وتحقيق فوزه الخامس تواليا.

ديوكوفيتش المصنف الثالث في «رولان غاروس»

ويحتل ديوكوفيتش المركز الثالث فقط في التصنيف في «رولان غاروس» هذا العام رغم غياب منافسه الأكبر وحامل اللقب 14 مرة الإسباني رافايل نادال بسبب الإصابة، خلف ألكاراس والروسي دانييل مدفيديف.

يحمل إلى جانب نادال الرقم القياسي لدى الرجال في البطولات الكبرى بـ22 لقبا ويتخلفان بلقب واحد عن الأميركية سيرينا وليامس المعتزلة ولقبين عن الأسترالية مارغاريت كورت حاملة الرقم القياسي.