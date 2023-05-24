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شيفونتيك تعاود تدريباتها استعدادًا لـ«رولان غاروس»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 09:11 مساء
شيفونتيك تعاود تدريباتها استعدادًا لـ«رولان غاروس»
لاعبة التنس البولندية إيغا شيفونتيك. (أرشيفية: الإنترنت)
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عاودت البولندية إيغا شيفونتيك، المصنفة أولى عالميًا، التمارين بعد تعرضها لإصابة في الفخذ دفعتها للانسحاب من ثمن نهائي دورة روما للألف لكرة التنس، على ملعب «سوزان لنغلين» في بطولة فرنسا المفتوحة الأربعاء.

وتتحضر البولندية البالغة 21 عامًا للدفاع عن لقبها في «رولان غاروس»، ثانية بطولات الغراند سلام، التي تنطلق بعد أربعة أيام على الملاعب الترابية، وفق «فرانس برس».

وانسحبت شفيونتيك في المجموعة الثالثة من مباراتها ضد الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في العاصمة روما.

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وأوضحت البولندية في اليوم التالي على مواقع التواصل الاجتماعي أنها أصيبت في فخذها الأيمن خلال المجموعة الثانية.

كما شددت على ضرورة الخلود للراحة لفترة «يومين على الأقل»، مضيفة مع ذلك: «حجزت رحلتي إلى باريس». وهي تأمل أن تتعافى من الإصابة.

شفيونتيك بطلة «رولان غاروس»
وحققت شفيونتيك مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى في نسخة «رولان غاروس» عام 2020 والتي تم تأجيلها إلى الخريف بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ومنذ ذلك التكريس، تربّعت على صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات حيث يتضمن سجلها ثلاثة ألقاب في بطولات غراند سلام، بفوزها بلقب رولان غاروس مرة ثانية وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022.

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