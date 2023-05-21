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دورة روما للتنس: ريباكينا تحرز اللقب على حساب كالينينا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 04:06 مساء
دورة روما للتنس: ريباكينا تحرز اللقب على حساب كالينينا
الكازاخستانية إيلينا ريباكينا تحتفل بلقب دورة روما للتنس، 20 مايو 2023. (الإنترنت)
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أحرزت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا لقب دورة روما الإيطالية للألف في كرة المضرب السبت، بعد اضطرار خصمتها الأوكرانية أنهلينا كالينينا للانسحاب في المجموعة الثانية بسبب الإصابة.

وتقدمت ريباكينا، المصنفة سادسة عالمياً وحاملة لقب بطولة ويمبلدون، بستة لأربعة و(شوط لصفر) عندما انسحبت كالينينا لإصابة بفخذها الأيسر، في نهائي اختتم في وقت متأخر بعد منتصف الليل بسبب الأمطار، وفق «فرانس برس».

وباتت ريباكينا (23 عاماً) أول لاعبة تحرز لقب اثنتين من دورات الألف، بعد تتويجها على أرض صلبة في إنديان ويلز الأميركية. كما حلت وصيفة في بطولة أستراليا المفتوحة ودورة ميامي.

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قالت بعد النهائي الذي دام 68 دقيقة وانطلق الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي «أتمنى أن تتعافى أنهلينا في وقت سريع، هي صديقة جيدة لي».

تابعت «لقد قامت بعمل رائع، أتمنى أن تكون بلياقة جيدة في رولان غاروس».

وخاطبت الجماهير التي عانت على مدى أربع ساعات من تأجيلات متتالية بسبب الأمطار «لم تكن الظروف سهلة اليوم على اللاعبات، لكن أيضاً لم تكن سهلة عليكم».

ريباكينا إلى المركز الرابع عالمياً
ريباكينا التي سترتقي إلى المركز الرابع عالمياً قبل رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، باتت ثالث لاعبة تبلغ نهائي أستراليا، إنديان ويلز، ميامي وروما في نفس الموسم، بعد اليوغوسلافية الأميركية مونيكا سيليش في 1991 والروسية ماريا شارابوفا في 2012.

فازت الروسية المولد في 28 مباراة هذه السنة، ووحدها البيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا والمصنفة ثانية عالمياً فازت في مباريات أكثر منها (29).

قالت «كان الأسبوعان الأخيران غريبين عليّ. لا أتذكر أني استفدت من انسحاب لاعبة أخرى، وهنا حصل ثلاثة انسحابات. هذا غريب حقاً».

تابعت «ثم بسبب التأخير العائد للأمطار، تغيَّر برنامجي، فكنت أخلد إلى النوم متأخرة جداً واصحو بعد الظهر، لكني سعيدة بهذه النهاية الجيدة».

الإصابة أثرت على كالينينا
بدورها، قالت كالينينا (26 عاماً) إن معالجها الفيزيائي قام بعمله كي تبقى لائقة حتى النهاية في روما، وأضافت معتذرة للجماهير «حاولت تقديم كل ما لديّ، لكني لم أكن قادرة على اللعب».

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