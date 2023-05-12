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دورة روما للتنس: أنس جابر تودع وشفيونتيك تعبر للدور الثاني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 05:32 مساء
دورة روما للتنس: أنس جابر تودع وشفيونتيك تعبر للدور الثاني
أنس جابر من بطولة روما للتنس، 12 مايو 2023. (الإنترنت)
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استهلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا حملة الدفاع عن لقبيها الأخيرين في دورة روما لماسترز الألف لكرة التنس، بفوزها الساحق على الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا بمجموعتين نظيفتين الجمعة في الدور الثاني.

واحتاجت البولندية البالغة من العمر 20 عاما إلى 67 دقيقة فقط لحسم مواجهتها الأولى أمام بافليوتشنكوفا التي تكبرها بعشرة أعوام والمصنفة 506 عالميا، وفق «فرانس برس».

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وقالت شفيونتيك التي خسرت نهائي دورة مدريد، السبت الماضي، أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميا «المنافسة صعبة جدا هذا العام».

وأضافت البولندية التي توجت باللقب العام 2021 على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا والعام 2022 على حساب التونسية أنس جابر: «أنا سعيدة بالعودة، لدي ثقة كبيرة هنا، ولكن كل دورة هي بمثابة طريق جديد، ويجب أن أحافظ على تركيزي».

وتلتقي شفيونتيك التي أعفيت من خوض الدور الأول على غرار المصنفين والمصنفات الـ32 الأوائل، في الدور الثالث مع الأوكرانية ليسيا تسورنكو الـ68 عالميا أو الأميركية برناردا بيرا الـ32.

وداع أنس جابر
وباتت شفيونتيك أبرز المرشحات للظفر بلقب الدورة بعد الخروج المبكر لسابالينكا والأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة عالميا وبليشكوفا بطلة 2019 ووصيفة 2020 و2021 من الدور الثاني الخميس، ولحقت بهن جابر اليوم بخسارتها أمام الإسبانية باولا بادوسا بمجموعتين بواقع (ستة لواحد) و(ستة لأربعة) خلال 70 دقيقة في الدور ذاته.

وخاضت جابر السابعة عالميا والرابعة في الدورة، مباراتها الأولى منذ تعرضها للإصابة في ربلة الساق في مستهل مباراتها أمام شفيونتيك في نصف نهائي دورة شتوتغارت في 22 أبريل الماضي، حيث انسحبت عقب الشوط الثالث.

وهو الفوز الثالث تواليا لبادوسا على جابر والرابع في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وتلتقي بادوسا في الدور الثالث مع الأوكرانية مارتا كوستيوك أو الأميركية كلير ليو.

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