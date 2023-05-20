دورة روما للتنس: رونه يبلغ النهائي بـ«ريمونتادا» على رود

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ الدنماركي الشاب هولغر رونه، المصنف سابعًا، نهائي دورة روما لماسترز في كرة المضرب، بفوز «اسكندنافي» صعب ومشوّق السبت على النرويجي كاسبر رود المصنّف رابعًا بمجموعتين لواحدة (ستة سبعة) و(ستة أربعة) و(ستة لاثنين).

وهذا أول فوز لرونه على رود في خمس مباريات، وسيواجه في النهائي الفائز بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسًا ووصيف العام الماضي، والروسي دانييل مدفيديف الثالث اللذين يلعبان في وقت لاحق، وفق «فرانس برس».

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وقبل ثمانية أيام من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى، يؤكّد رونه (20 عاماً) الذي أقصى الصربي نوفاك ديوكوفيتش من ربع النهائي، موسمه التصاعدي.

سيخوض في روما النهائي الثالث له في أربع دورات ترابية، بعد مونتي كارلو حيث خسر أمام الروسي أندري روبليف، وميونيخ بـ250 نقطة عندما فاز على الهولندي بوتيك فان دي تساندخولب محرزًا لقبه الرابع.

وتأخر رونه، المشارك للمرة الأولى في دورة روما، بمجموعة وكسر للإرسال (2-4)، عندما حقق عودة قوية منحته فوزه السابع والعشرين هذا الموسم، في مباراة استمرت ساعتين و41 دقيقة.

«العب بشراسة واستمتع»

قال اللاعب الشاب بعد فوزه «لم يكن لدي شيء لأخسره في المجموعة الثانية، لذا قلت لنفسي أن ألعب بأريحية. أردت الاستمتاع كما لو أنها آخر مجموعة لي هنا. طلبت من نفسي اللعب بشراسة والاستمتاع، وهذا كان مفتاح العودة».

وبات رصيد رونه هذا الموسم على أرض ترابية 13 فوزًا مقابل خسارتين فقط. وبحال فوزه باللقب يوم الأحد، سيصعد رونه إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي.

وتابع الدنماركي «حقًا لعبت أفضل تنس في آخر مباراتين ضد نوفاك ثم كاسبر. لاعبان تصعب مواجهتهما، لذا تعيّن علي الارتقاء بالمستوى وهذا ما لم أنجح بتحقيقه اليوم سوى في نهاية المباراة عندما قلبت الأمور».