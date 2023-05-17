دورة روما للتنس: رونه يهزم ديوكوفيتش بمجموعتين لواحدة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن الدنماركي هولجر رونه من إقصاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش اليوم الأربعاء من ربع نهائي دورة روما للماسترز الألف نقطة لكرة التنس، بهزيمته بمجموعتين لوحدة بواقع (ستة لاثنين) و(أربعة لستة) و(ستة لاثنين)، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وينتظر رونه المصنف السابع عالميًا في نصف النهائي الفائز من مواجهة كاسبير رود وفرانشيسكو سيرنديلو، وفق «فرانس برس».

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وسيغيب كل من نوفاك ديوكوفيتش ورافاييل نادال عن نهائي دورة روما للتنس للمرة الأولى منذ 2004، بينما هي المرة الأولى للمصنف الأول عالميًا «دجيكو» منذ تسع سنوات التي لا يصل فيها إلى نصف نهائي دورة روما للماسترز.

أرقام قياسية بعد إقصاء نوفاك

وحقق الدنماركي رونه فوزه السادس تواليًا ضد لاعبي «التوب 5»، بهزيمته ديوكوفيتش اليوم، كما بات هولغر أول لاعب ينجح في هزيمة نوفاك قبل الدور نصف النهائي لدورة روما، منذ أن فاز عليه التشيكي توماس بريديتش عام 2013.

وسيخوض ديوكوفيتش (35 عاماً) الذي سيتنازل عن المركز الأول في التصنيف العالمي الإثنين المقبل غمار بطولة رولان غاروس بعد 10 أيام بسجل مخيب على الملاعب الترابية هذا العام إذ اكتفى بخمسة انتصارات مقابل ثلاث هزائم في ثلاث دورات خاضها استعدادا للبطولة الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى.