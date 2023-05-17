دورة روما للتنس: ديوكوفيتش يبلغ ربع النهائي ورونه يلتحق به

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب ربع نهائي دورة روما لماسترز الألف في كرة التنس، بفوزه المتوقع على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين (ستة لثلاثة) و(ستة لأربعة) الثلاثاء، في مباراة شهدت توتراً بين اللاعبين.

وخاض الصربي الذي سيتنازل عن صدارة التصنيف العالمي للإسباني الشاب كارلوس ألكاراس الإثنين بصرف النظر عن نتائجه في روما، مباراته الـ77 في فورو إيتاليكو، وفق «فرانس برس».

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وعادل «دجوكو» رقم الإسباني رافاييل نادال وسيكون قادراً على تحطيمه عندما يلاقي في موقعة نارية الدنماركي الشاب هولغر رونه المصنف سابعاً في الدورة والفائز على الأسترالي أليكسي بوبيرين (بستة لأربعة) و(خمسة لسبعة) و(ستة لأربعة).

وهذه المرة السابعة عشرة توالياً يبلغ ديوكوفيتش ربع نهائي دورة روما، حيث أحرز اللقب ست مرات في ست مباريات نهائية خاضها.

«إشعال الأمور»

أوضح ديوكوفيتش في وقت لاحق أنه كان غاضباً من سلوك نوري في الملعب منذ بداية المباراة، حيث فعل «أشياء نعرفها نحن اللاعبين في غرفة خلع الملابس أنها لا تظهر روحاً رياضية».

وأضاف «إنه شاب لطيف للغاية خارج الملعب، لذلك أنا لا أفهم هذا النوع من التصرف داخله. لكن هذا ما حصل. لقد تسبب في إشعال الأمور ورددت على ذلك».

وتابع «لن أسمح لشخص ما بالتصرف هكذا وأحني رأسي. سأرد. هذا كل ما في الأمر. ما يحدث في الملعب نتركه في الملعب ونمضي قدماً».

رونه يلحق بـ«دجوكو»

في المقابل، صمد رونه أمام الضربات القوية لبوبيرين المصنف 77 عالمياً، مؤكداً مرونته رغم أعوامه العشرين. ضرب 34 كرة فائزة في المباراة وارتكب ثلاثة أخطاء مباشرة فقط في المجموعة الحاسمة.

ورفع رونه الذي يخوض مشاركته الأولى في روما، رصيده إلى 11 فوزا وخسارتين هذا الموسم على الأرض الترابية، علماً أنه بلغ النهائي في مونتي كارلو الشهر الماضي قبل أن يتوج بلقبه الرابع في ميونخ.

يذكر أن رونه هزم ديوكوفيتش في نهائي دورة باريس بيرسي للماسترز 2022.