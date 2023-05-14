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دورة روما للتنس: ميدفيديف يعبر إلى ثمن النهائي بتغلبه على روسوفوري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 04:00 مساء
دورة روما للتنس: ميدفيديف يعبر إلى ثمن النهائي بتغلبه على روسوفوري
الروسي دانييل ميدفيديف خلال مواجهة روسوفوري في الدور الثاني لدورة روما للتنس، 14 مايو 2023. (الإنترنت)
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حقق الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالميًا، أخيرًا فوزه الأول في دورة روما للماسترز في كرة التنس من رابع مشاركة، بفوزه في الدور الثاني الأحد على الفنلندي إيميل روسوفوري، ليبلغ ثمن النهائي.

ومع إعفاء المصنفين الـ32 الأوائل من الدور الأول، خاض ميدفيديف مباراته الأولى في العاصمة الإيطالية وتغلب على روسوفوري بمجموعتين (ستة أربعة) و(ستة لاثنين) ليحقق أول فوز له على الإطلاق في روما في رابع مشاركة له، وفق «فرانس برس».

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قال بعد المباراة «أنا سعيد لفوزي الأول أخيرًا هنا في روما. أريد فقط الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. الأرضية ليست سهلة بالنسبة لي ولكن هذا الموسم ألعب جيدًا، لقد تفوقت على منافسين أقوياء، أشعر بحال جيدة».

ويبحث الروسي عن لقب خامس هذا الموسم وثانٍ في دورات الماسترز بعد ميامي.

يلعب في الدور الثالث مع الإسباني بيرنابيه ساباتا ميراييس الفائز على الأسترالي جايسون كوبلر بمجموعتين لواحدة.

رونه يبلغ ثمن النهائي
وبلغ الدنماركي هولغر رونه السابع عالميًا ثمن النهائي بفوزه على صاحب الأرض فابيو فونيني (بستة لأربعة) و(ستة لاثنين).

ويقدم الشاب (20 عامًا) مستويات جيدة هذا الموسم، إذ توج بلقب دورة شتوتغارت الألمانية وحل وصيفًا في مونتي كارلو للماسترز، ويلتقي تاليًا مع الأسترالي أليكسي بوبيرين الفائز على الروسي رومان سافيولين بمجموعتين بنفس النتيجة (سبعة لخمسة).

كما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الخامس عالميًا، إلى الدور الثالث على حساب البرتغالي نونو بورغش في المجموعتين (بستة لثلاثة) في مباراة استكملت الأحد بعد أن توقفت السبت، على غرار العديد غيرها، بسبب هطول الأمطار.

يلعب تاليًا مع الإيطالي لورنتسو سونيغو الفائز على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا (بسبعة لخمسة) و(ستة لثلاثة).

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