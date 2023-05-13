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دورة روما للتنس: ألكاراس يتخطى فينيولاس ويعبر إلى الدور الثاني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 07:50 مساء
دورة روما للتنس: ألكاراس يتخطى فينيولاس ويعبر إلى الدور الثاني
كارلوس ألكاراس يحتفل بفوزه على فينيولاس في دورة روما للتنس، 13 مايو 2023. (الإنترنت)
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دشّن الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس عودته إلى صدارة التصنيف العالمي لكرة التنس بعبوره إلى الدور الثاني من دورة روما للماسترز بفوزه السبت مواطنه ألبرت راموس فينيولاس بمجموعتين بواقع (ستة أربعة) و(ستة لواحد)، في مباراته الأولى على الإطلاق في العاصمة الإيطالية.

وضمن ابن الـ20 عامًا العودة إلى الصدارة في التصنيف الذي سيصدر الإثنين بمجرد دخوله أرض الملعب في روما، حيث يطمح للقب ثالث تواليًا بعد برشلونة ومدريد، وفق «فرانس برس».

وتأجل انطلاق المباراة لساعات عدة بسبب هطول الأمطار طيلة فترة قبل الظهر.

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قال بعد فوزه في المقابلة على أرض الملعب «الظروف لم تكن سهلة، مع الأمطار والانتظار طوال اليوم من دون أن أعرف ما إذا كنت سألعب اليوم أو لا. كانت صعبة».

وعن عودته إلى الصدارة للأسبوع الـ23 في مسيرته اليافعة «بالنسبة لي، لا يتغير الكثير أن أكون المصنف الأول أو الثاني. أركز فقط على الدورة وعلى المباراة».

وصل ديوكوفيتش حامل اللقب في روما إلى العاصمة الايطالية متقدمًا بخمس نقاط عن ألكاراس.

صدارة التنصيف العالمي
لا يدافع الإسباني عن أي نقاط في الدورة وحصل على 10 نقاط بمجرد خوضه المباراة في الدور الثاني، مما يعني أنه سيتقدم على الصربي حتى لو نجح الأخير في الدفاع عن لقبه ونقاطه، مما يعني ضمان الإسباني أن يكون المصنف الأول في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي.

أصبح ألكاراس أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي العام الماضي بعد تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى والتي غاب عنها ديوكوفيتش لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

يلتقي في الدور الثالث مع التشيكي ييري ليهيتشكا أو المجري فابيان ماروشان.

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