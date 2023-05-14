دورة روما للتنس: ديوكوفيتش يبلغ الدور ثمن النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول الدور ثمن النهائي من دورة روما للماسترز في كرة التنس بفوزه الصعب بثلاث مجموعات على البلغاري غريغور ديميتروف بواقع (ستة لثلاثة) و(أربعة لستة) و(ستة واحد) الأحد.

في المباراة الأولى، حقق ديوكوفيتش الذي تُوج بطلًا في روما ست مرات، فوزه الحادي عشر على ديميتروف في 12 لقاء جمع بينهما، وفق «فرانس برس».

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ونجح ديوكوفيتش في كسر إرسال منافسه مرتين في المجموعة الأولى ليفوز بها بسهولة (ستة لثلاثة)، وبدا في طريقه إلى حسم اللقاء في مجموعتين نظيفتين عندما كسر إرسال منافسه في مطلع الثانية وتقدم عليه (بأربعة لاثنين)، لكن البلغاري فاز بالأشواط الأربعة التالية وبالتالي المجموعة (بستة لأربعة) معادلا النتيجة.

إنهاء المجموعة الثالثة بسهولة

وكانت المجموعة الثالثة من طرف واحد وحسمها الصربي بسهولة (بستة لواحد) وفاز بالمباراة في ساعتين و20 دقيقة.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل مع البريطاني كامرون نوري الثالث عشر أو المجري مارتون فوتشوفيتش الـ92.