دورة روما للتنس: مدفيديف يبلغ نصف النهائي ويضرب موعدا مع تسيتسيباس

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الثالث عالميا، نصف نهائي دورة روما لماسترز الألف في كرة التنس بفوزه السهل على الألماني يانيك هانفمان، الصاعد من التصفيات، الخميس، ليضرب موعدًا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وصيف العام الماضي الفائز على الكرواتي بورنا تشوريتش.

وتغلب مدفيديف بـ(ستة لاثنين) بالمجموعتين في ساعة و20 دقيقة على المصنف 101 عالميا، ليضرب موعدا في المربع الذهبي مع تسيتسيباس الخامس الفائز على تشوريتش السادس عشر عالميا بـ(ستة لثلاثة) و(ستة لأربعة)، وفق «فرانس برس».

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وأكد الروسي الذي لم يفز بأي مباراة على الأراضي الترابية في روما خلال مشاركاته الثلاث السابقة (2018 و2019 و2021) أنه بات قادرا على فرض نفسه على هذه النوعية من الملاعب، بعدما حقق أربعة انتصارات في حين لم يخسر سوى مجموعة واحدة.

قال مدفيديف عقب فوزه «عندما كنت أخسر في روما، كنت أقضي عادة بضعة أيام هنا مع زوجتي. الآن لديّ وقت أقل. عندما لا تزال في المنافسة، لا تذهب لمشاهدة معالم المدينة، إلى الفاتيكان أو الكولوسيوم».

وأضاف الروسي الذي يحلم بلقب أول على الملاعب الترابية بعد 18 لقبا على ملاعب صلبة ولقب على العشب «قلت قبل البطولة إنني أحسست بشعور رائع خلال التمارين. من الخطورة دائما قول ذلك لأنه إذا خسرت في الدور الأول.. لكنني نجحت في إظهار ذلك».

اللعب بشكل جيد كافٍ للتأهل

وأكد مدفيديف الساعي للقب خامس هذا الموسم وثان في الماسترز بعد ميامي: «أنا بالتأكيد لست المرشح الأبرز، لكني لعبت بشكل جيد للغاية هنا، لذا إذا تمكنت من اللعب بشكل جيد في الدور نصف النهائي، يمكنني أن أجعل منافسي يعاني».

وبات طريق مدفيديف معبدا للوصول إلى المباراة النهائية التي ستقام للمرة الأولى من دون الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المتوج ست مرات في روما، والإسباني رافايل نادال (10 ألقاب) الذي أعلن اليوم عدم مشاركته في بطولة رولان غاروس للإصابة، وهذا ما لم يحصل في العاصمة الإيطالية منذ نحو 20 عاما، وتحديدا منذ العام 2004.