نادال ينسحب من رولان غاروس بسبب الإصابة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الإسباني المخضرم رافايل نادال، المتوّج 14 مرة بلقب بطولة رولان غاروس في كرة التنس، انسحابه من نسخة 2023 لعدم تعافيه من إصابة في وركه الأيسر منذ يناير الماضي، ليغيب للمرة الأولى عن البطولة الكبرى منذ تتويجه في 2005.

قال اللاعب البالغ 36 عاماً في مؤتمر صحافي الخميس «لم تتطوّر الإصابة التي تعرّضت لها في أستراليا كما كنا نتمنى، لذا لن أكون قادرًا على اللعب في رولان غاروس»، مضيفًا أن «العام المقبل سيكون على الأرجح الأخير لي»، وفق «فرانس برس».

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