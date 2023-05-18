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نادال ينسحب من رولان غاروس بسبب الإصابة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 04:36 مساء
نادال ينسحب من رولان غاروس بسبب الإصابة
لاعب التنس الإسباني رافايل نادال. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الإسباني المخضرم رافايل نادال، المتوّج 14 مرة بلقب بطولة رولان غاروس في كرة التنس، انسحابه من نسخة 2023 لعدم تعافيه من إصابة في وركه الأيسر منذ يناير الماضي، ليغيب للمرة الأولى عن البطولة الكبرى منذ تتويجه في 2005.

قال اللاعب البالغ 36 عاماً في مؤتمر صحافي الخميس «لم تتطوّر الإصابة التي تعرّضت لها في أستراليا كما كنا نتمنى، لذا لن أكون قادرًا على اللعب في رولان غاروس»، مضيفًا أن «العام المقبل سيكون على الأرجح الأخير لي»، وفق «فرانس برس».

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نادال يعلن عن المؤتمر
وكتب نادال عبر صفحته الشخصية في «إنستغرام» أمس الأربعاء أنه سيقيم مؤتمرًا صحافيًا اليوم الخميس ليوضح فيه موقفه من المشاركة في البطولة الفرنسية للتنس، فيما تكهنت جريدة «آس» الإسبانية بأن اللاعب سيعلن غيابه عن المسابقة.

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