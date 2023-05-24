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قبل انطلاق «رولان غاروس».. الأوكرانية تسورنكو تطالب مواطنيها بهزيمة الرياضيين الروس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 04:24 مساء
قبل انطلاق «رولان غاروس».. الأوكرانية تسورنكو تطالب مواطنيها بهزيمة الرياضيين الروس
لاعبة كرة التنس الأوكرانية ليسيا تسورنكو. (أرشيفية: الإنترنت)
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وجهت لاعبة كرة التنس الأوكرانية ليسيا تسورنكو نداء إلى مواطنيها بضرورة إلحاق الهزيمة بالرياضيين الروس والبيلاروس في كل المجالات، وذلك في حوار خاص مع «فرانس برس» قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة «رولان غاروس»، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وقالت تسورنكو (33 عاماً) المصنفة 63 عالمياً «الرسالة التي أوجهها قبل انطلاق بطولة رولان غاروس إلى الرياضيين الآخرين هي نفسها: يتعين علينا هزيمتهم في أي مجال»، وفق «فرانس برس».

وأضافت «لا معنى لانسحاب للرياضيين الأوكرانيين. لن تكون رسالة جيدة».

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وأسفت تسورنكو لقلة الدعم الذي تلقاه من منافساتها الروسيات والبيلاروسيات، منذ قيام روسيا بغزو أوكرانيا في فبراير 2022 على الرغم من أن بعضهن «كن صديقات مقربات».

وتابعت «لاعبة واحدة تكلمت معي مباشرة في اليوم الأول من الحرب. كانت عيناها مغرورقتين بالدموع لرؤية ما يحصل».

وأوضحت «اليوم، لا تتكلم معي أي لاعبة روسية أو بيلاروسية. لا أشعر بأي تعاطف تجاه أي واحدة منهن. كل ما أستطيع قوله بأنهن يتألمن، لكن نحن نتألم أكثر».

رفض الغزو الروسي
وتابعت «ثمة وسائل كثيرة لرفض الغزو الروسي لأوكرانيا. تستطيع تغيير جنسيتك أو مغادرة البلاد مع عائلتك إذا كنت خائفا».

كما نددت بالسلطات العالمية لكرة التنس في ما يتعلق باللاعبات الروسيات والبيلاروسيات متجسدة برد الفعل المعاكس لرئيس رابطة اللاعبات المحترفات ستيف سايمون.

وقالت في هذا الصدد «قبل عام، قال لنا ستيف سايمون إنه في حال أعلنت أي لاعبة دعمها للحرب، سيجري إيقافها. وبعدها بعام، كما لو أن ستيف سايمون يقول (نستطيع دعم الحرب).. لقد صدمني هذا الأمر كثيراً».

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