دورة روما للتنس: مدفيديف ينتزع باكورة ألقابه على الملاعب الترابية بفوزه على رونه

انتزع الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثًا باكورة ألقابه على الملاعب الترابية إثر تغلبه على الدنماركي هولغر رونه السابع بمجموعتين بواقع (سبعة لخمسة) الأحد في نهائي دورة روما للماسترز ألف نقطة في كرة التنس.
ويعتبر تتويج مدفيديف مفاجئًا لأنه لا يحبذ اللعب على الملاعب الترابية كما خرج عند الحاجز الأول في ثلاث مشاركات له في العاصمة الإيطالية، وفق «فرانس برس».
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الارتقاء للمركز الثاني في التصنيف
واللقب هو العشرون لمدفيديف خلال مسيرته بينها 18 على الملاعب الصلبة وواحد على الملاعب العشبية. وسيمسح له هذا التتويج بالارتقاء إلى المركز الثاني في تصنيف اللاعبين المحترفين الذي يصدر الإثنين على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
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