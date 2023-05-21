دورة روما للتنس: مدفيديف ينتزع باكورة ألقابه على الملاعب الترابية بفوزه على رونه

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثًا باكورة ألقابه على الملاعب الترابية إثر تغلبه على الدنماركي هولغر رونه السابع بمجموعتين بواقع (سبعة لخمسة) الأحد في نهائي دورة روما للماسترز ألف نقطة في كرة التنس.

ويعتبر تتويج مدفيديف مفاجئًا لأنه لا يحبذ اللعب على الملاعب الترابية كما خرج عند الحاجز الأول في ثلاث مشاركات له في العاصمة الإيطالية، وفق «فرانس برس».

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