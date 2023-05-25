بطولة فرنسا للتنس: مواجهة محتملة بين ديوكوفيتش وألكاراس

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت قرعة بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب «رولان غاروس»، الخميس عن مواجهة محتملة بين المصنفين أولاً وثالثاً عالمياً الإسباني كارلوس ألكاراس والصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف النهائي في حال فرض المنطق نفسه.

وأوقعت القرعة النجمين في النصف الأول من جدول البطولة، على غرار قرعة السيدات التي وضعت البولندية إيغا شفيونتيك الأولى مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في النصف ذاته من القرعة النهائية وبالتالي ستلتقيان في دور الأربعة في حال فرض المنطق نفسه، وفق «فرانس برس».

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ويسعى ديوكوفيتش إلى اللقب الثالث في رولان غاروس والـ23 في البطولات الأربع الكبرى من أجل الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى الذي يتقاسمه مع «الماتادور» الإسباني رافايل نادال، الغائب الأبرز بسبب الإصابة عن البطولة التي ظفر بها 14 مرة في رقم قياسي، آخرها العام الماضي وسيحرم من التواجد بها للمرة الأولى منذ مشاركته الأولى عام 2005.

ويستهل ديوكوفيتش، البطل في عامي 2016 و2021، مشواره في البطولة الفرنسية، الأولى منذ 1998 في غياب نادال أو السويسري روجيه فيدرر المعتزل، ضد الأمريكي ألكسندر كوفاتشيفيتش الـ114 عالمياً.

الإصابة أعاقت ديوكوفيتش

وعانى ديوكوفيتش الذي احتفل الإثنين بعيد ميلاده الـ36، من إصابة في الكوع الأيمن أعاقت موسمه في الملاعب الترابية. فشل في تجاوز ربع النهائي في أي من الدورات الثلاث التي شارك فيها على الملاعب الترابية هذا الربيع، وخسر صدارة التصنيف العالمي لصالح ألكاراس، بل أنه تراجع إلى المركز الثالث خلف الروسي دانييل مدفيديف المتوج بلقب دورة روما نهاية الأسبوع الماضي.

في المقابل، يبدأ ألكاراس، بطل فلاشينغ ميدوز العام الماضي والطامح إلى لقبه الكبير الثاني، ومدفيديف المتوج في الولايات المتحدة عام 2021، مشوارهما في «رولان غاروس» ضد لاعب صاعد من التصفيات.

وأوقعت القرعة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وصيف نسخة 2021، في طريق ألكاراس ومن المحتمل أن يلاقيه في ربع النهائي.

شفيونتيك في حملة دفاع عن لقبها

ولدى السيدات، تبدأ شفيونتيك حملة الدفاع عن لقبها ضد الإسبانية كريستينا بوكسا الـ67 عالمياً والتي كانت خسرت أمام البولندية في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.

وتعرضت شفيونتيك الساعية لأن تصبح أول بطلة تنجح في الاحتفاظ باللقب في رولان غاروس منذ 16 عاماً وتحديداً منذ ثلاثية البلجيكية جوستين هينان (من 2005 إلى 2007)، من إصابة في الفخذ أجبرتها على الانسحاب من الدور نصف النهائي لدورة روما.

ومن المحتمل أن تلتقي الأميركية كوكو غوف، وصيفة عام 2022، في ربع النهائي، وبطلة ويمبلدون ريباكينا المتوجة بدورة روما الأسبوع الماضي، في دور الأربعة.

وقالت شفيونتيك خلال مراسم القرعة «هذه هي بطولتي المفضلة. لدي دائماً هذا الدافع الإضافي للتدرب بجدية أكبر هنا. أنا متحمسة حقاً لوجودي هنا».

سابالينكا تستهل مشوارها بمواجهة أوكرانية

في المقابل، تستهل البيلاروسية أرينا سابالينكا التي فازت بأول لقب كبير لها مطلع العام الحالي عندما توّجت في ملبورن، مشوارها بمواجهة الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وفشلت سابالينكا في تخطي الدور الثالث في باريس على الرغم من بلوغها نصف النهائي على الأقل في البطولات الكبرى الثلاث الأخرى.

من جهتها، تلتقي الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة عالمياً في الدور الأول مع مواطنتها دانييل كولينز وصيفة بطلة أستراليا عام 2022، فيما تلعب ريباكينا مع لاعبة صاعدة من التصفيات.